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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве наблюдают за ситуацией с ЧВК «Вагнер», заявив, что любая проблема в тылу России соответствует украинским интересам
Хорошая у Пригожина «группа поддержки» формируется. Российским СМИ даже делать ничего не надо.
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На сегодняшний день пресса в коллективном Западе потирает ручки на фоне происходящего сейчас вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер» против Минобороны России, надеясь, что это выльется в то, на что там так сильно надеются — в государственный переворот. Учитывая, что все, кто имеют значение в России, а именно — руководители политических партий, главы регионов, Минобороны, специальные службы и правоохранительные органы уже высказались в поддержку президента и государства в целом, подобный исход текущих событий ничтожно маловероятен. Тем не менее, в Киеве на происходящее также смотрят с замиранием сердца и с нескрываемой надеждой.

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В частности, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «В России происходит восстание во главе с Пригожиным и его военными «вагнерами», добавив при этом, что «любая проблема в тылу врага соответствует нашим интересам». Впрочем, бежать впереди паровоза Кулеба всё же не стал, справедливо отметив, что сейчас слишком рано прогнозировать последствия происходящих событий, поскольку Пригожин поднял бунт не просто против кого-то, а против всей российской государственной машины.

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А машина, учитывая сказанное в первом абзаце, это вещь такая, которая легко задавит и не остановится. Действиям Пригожина уже дана правовая оценка: не иллюзорная возможность отправиться обратно в тюрьму на срок до 20 лет. Подчиняться требованиям российского руководства основатель ЧВК «Вагнер» не собирается, а это значит, что вопрос будет решаться уже другим способом.

#россия #украина #политика #боевые действия #чвк "вагнер"
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Dani Stavin
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Didi
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DANYNAFIG
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