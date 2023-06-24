А ещё поразили склад с крылатыми ракетами Storm Shadow.

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

Несмотря на то, что сейчас происходит с вооружённым мятежом командования ЧВК «Вагнер», работа в рамках специальной военной операции продолжается и обязана продолжаться. Свежей сводкой о ходе проведения СВО сегодня поделилось Минобороны, отчитавшееся в том числе о теме данной заметки — о ракетных ударах по военным объектам ВСУ.

реклама

Согласно официальной сводке, ночью 24 июня Воздушно-космические силы России нанесли «групповой удар» крылатыми ракетами «по центрам радиотехнической разведки и авиационной техники ВВС ВСУ. Примечательно, что в отличие от предыдущих подобных сводок, Минобороны уточнило и конкретные локации, по которым производились удары: им подверглись аэродромы «Канатово» и «Днепр» в Кировоградской области.

Дополнительно российские войска в ответ на удар по Чонгарскому мосту уничтожили украинский склад с переданными в пользу ВСУ британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Почему его надо было уничтожать именно в ответ на удар, вопрос открытый.

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену 4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать MSI Gaming 4060 Ti дешевле такой же 3060 Ti -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Массированные, «групповые» и «сосредоточенные» ракетные удары по объектам на Украине наносятся ежедневно на протяжении без малого двух месяцев: ликвидируются места скопления военной техники, арсеналы, места дислокации резервов. Какие потери в результате ракетных ударов нанесены вооружённым силам Украины, можно только предполагать.