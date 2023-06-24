Несмотря на то, что сейчас происходит с вооружённым мятежом командования ЧВК «Вагнер», работа в рамках специальной военной операции продолжается и обязана продолжаться. Свежей сводкой о ходе проведения СВО сегодня поделилось Минобороны, отчитавшееся в том числе о теме данной заметки — о ракетных ударах по военным объектам ВСУ.
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Согласно официальной сводке, ночью 24 июня Воздушно-космические силы России нанесли «групповой удар» крылатыми ракетами «по центрам радиотехнической разведки и авиационной техники ВВС ВСУ. Примечательно, что в отличие от предыдущих подобных сводок, Минобороны уточнило и конкретные локации, по которым производились удары: им подверглись аэродромы «Канатово» и «Днепр» в Кировоградской области.
Дополнительно российские войска в ответ на удар по Чонгарскому мосту уничтожили украинский склад с переданными в пользу ВСУ британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Почему его надо было уничтожать именно в ответ на удар, вопрос открытый.
Массированные, «групповые» и «сосредоточенные» ракетные удары по объектам на Украине наносятся ежедневно на протяжении без малого двух месяцев: ликвидируются места скопления военной техники, арсеналы, места дислокации резервов. Какие потери в результате ракетных ударов нанесены вооружённым силам Украины, можно только предполагать.