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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Стали известны потери ВСУ в ходе наступательных действий с 4 июня
И всё же сведения приходится собирать по крупицам.
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4 июня Вооружённые силы Украины начали своё обещанное наступление на нескольких участках линии боевого соприкосновения (ЛБС), из которых наиболее активно — на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Многие в это не верят, другие справедливо считают, что наиболее сильные удары только впереди, но сам факт начала «контрнаступа» подтверждается не только высшим российским военно-политическим руководством, но даже (пусть и неохотно) президентом Украины Владимиром Зеленским.

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А где наступательные операции, там, соответственно, и большие потери. И сегодня Минобороны России рассказало, сколько личного состава потеряли ВСУ в попытках дойти даже до первой линии обороны ВС РФ. По подсчётам, методика проведения которых, как всегда, неизвестна, только на ЛБС ВСУ потеряли около 7 500 военнослужащих убитыми и ранеными.

Уточнение Минобороны РФ о том, что речь идёт только о потерях непосредственно на линии боевого соприкосновения, неслучайно: как известно, с первых чисел мая ВС РФ наносят практически ежедневные массированные, «сосредоточенные» и «групповые» ракетные и авиационные удары по местам скопления резервов и складам вооружений. Сколь серьёзные потери были нанесены украинским силам в их результате, неизвестно.

Безусловно, потери всегда являются главным объектом, который окутывает «туман войны», поэтому более полную информацию приходится выуживать по кусочкам. Понятно, что помимо личного состава ВСУ также теряют и военную технику, и вчера президент России Владимир Путин заявил, что в ходе наступления потери ВСУ в бронетехнике составили 520 единиц, из которых 160 танков и 360 других бронемашин.

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Что до потерь с российской стороны, то здесь информации от МО РФ нет. Зато, опять же, есть вчерашний комментарий Путина в рамках его встречи с военными корреспондентами и блогерами. По словам президента, российские войска в ходе отражения наступления потеряли 54 танка, а потери в личном составе составляют 1/10 от потерь ВСУ. Таким образом, получается, что с 4 июня на ЛБС ВС РФ потеряли 750 военнослужащих, из которых безвозвратные потери составляют примерно 25 %.

#россия #украина #боевые действия
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