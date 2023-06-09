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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин: украинское наступление началось, предпринятые попытки провалились, но потенциал у ВСУ ещё сохранился
Здесь и вправду главное не заниматься шапкозакидательством.
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Если кому-то ещё было недостаточно данных объективного контроля, заявлений Минобороны, а также кадров с десятками (а в общей сложности уже сотнями) единиц подбитой техники на разных направлениях линии боевого соприкосновения, чтобы осознать тот факт, что контрнаступление ВСУ началось, то сегодня об этом факте заявил президент России Владимир Путин.

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«Можно совершенно точно констатировать, что это наступление началось. Об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии», — заявил глава государства. По словам Путина, своих целей украинские войска не достигли ни на одном из участков, а с учётом потерь у ВСУ, значительно превышающих «классический» показатель 3:1 при наступательных операциях, можно утверждать, что «все предпринятые до сих пор» попытки наступления окончились провалом.

При этом Путин всё же признаёт, что наступательный потенциал у ВСУ ещё сохранился, а российские войска «реально оценивают ситуацию» и будут исходить из неё.

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Стоит помнить, что хоть за несколько дней наступления на разных участках линии боевого соприкосновения ВСУ потеряли порядка 100-150 танков, пары сотен бронемашин, нескольких десятков единиц артиллерии, не говоря уже о личном составе, но коллективный Запад предоставил Украине оружия ещё примерно на два—три таких наступления. И это только если учитывать официально объявленные Западом поставки. Так что расслабляться нельзя, заниматься шапкозакидательством — тем более.

#россия #украина #боевые действия
4
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