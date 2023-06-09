Здесь и вправду главное не заниматься шапкозакидательством.

Если кому-то ещё было недостаточно данных объективного контроля, заявлений Минобороны, а также кадров с десятками (а в общей сложности уже сотнями) единиц подбитой техники на разных направлениях линии боевого соприкосновения, чтобы осознать тот факт, что контрнаступление ВСУ началось, то сегодня об этом факте заявил президент России Владимир Путин.

реклама

«Можно совершенно точно констатировать, что это наступление началось. Об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии», — заявил глава государства. По словам Путина, своих целей украинские войска не достигли ни на одном из участков, а с учётом потерь у ВСУ, значительно превышающих «классический» показатель 3:1 при наступательных операциях, можно утверждать, что «все предпринятые до сих пор» попытки наступления окончились провалом.

При этом Путин всё же признаёт, что наступательный потенциал у ВСУ ещё сохранился, а российские войска «реально оценивают ситуацию» и будут исходить из неё.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке RTX 3070 за 45 тр в Регарде -28% на 32Gb Сorsair Dominator В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -30% на стиралку Бош 4 серии Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Стоит помнить, что хоть за несколько дней наступления на разных участках линии боевого соприкосновения ВСУ потеряли порядка 100-150 танков, пары сотен бронемашин, нескольких десятков единиц артиллерии, не говоря уже о личном составе, но коллективный Запад предоставил Украине оружия ещё примерно на два—три таких наступления. И это только если учитывать официально объявленные Западом поставки. Так что расслабляться нельзя, заниматься шапкозакидательством — тем более.