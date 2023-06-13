Наступательная операция ВСУ началась 4 июня и продолжается по сей день — об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами и блогерами. Вообще, встреча оказалась на удивление открытой и прямолинейной, благодаря чему военкорам удалось «выудить» из президента много требуемой в обществе информации. В частности, глава государства заявил об отсутствии на сегодняшний день необходимости в дополнительной мобилизации, а также рассказал о потерях в ходе отражения украинского наступления.
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Путин назвал это наступление масштабным: оно проводится с использованием стратегических резервов, а также сразу на нескольких участках линии боевого соприкосновения. И потери при этом существенные; Путин не стал уточнять конкретные цифры потерь в личном составе, но заявил, что потери ВС РФ при отражении наступления в 10 раз ниже, чем потери ВСУ. Это примерно в 3,3 раза превосходит «стандартные» потери, которые обычно несёт наступающая сторона. Кроме того, по словам главы государства, в ВСУ фиксируется катастрофическая и неблагоприятная структура потерь: выбито много офицеров, а безвозвратные потери составляют примерно 50 % от общих — это при «стандартном» значении около 25 %.
За время наступления Украина, по словам Путина, потеряла 520 единиц бронетехники, в их числе 160 танков и 360 других бронемашин. Это примерно 25—30 % от всего поставленного с Запада количества. Потери ВС РФ в технике составили 54 танка.