Потери в личном составе — 1:10 в пользу ВС РФ. У ВСУ, по словам Путина, ситуация катастрофическая.

Наступательная операция ВСУ началась 4 июня и продолжается по сей день — об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами и блогерами. Вообще, встреча оказалась на удивление открытой и прямолинейной, благодаря чему военкорам удалось «выудить» из президента много требуемой в обществе информации. В частности, глава государства заявил об отсутствии на сегодняшний день необходимости в дополнительной мобилизации, а также рассказал о потерях в ходе отражения украинского наступления.

реклама

Путин назвал это наступление масштабным: оно проводится с использованием стратегических резервов, а также сразу на нескольких участках линии боевого соприкосновения. И потери при этом существенные; Путин не стал уточнять конкретные цифры потерь в личном составе, но заявил, что потери ВС РФ при отражении наступления в 10 раз ниже, чем потери ВСУ. Это примерно в 3,3 раза превосходит «стандартные» потери, которые обычно несёт наступающая сторона. Кроме того, по словам главы государства, в ВСУ фиксируется катастрофическая и неблагоприятная структура потерь: выбито много офицеров, а безвозвратные потери составляют примерно 50 % от общих — это при «стандартном» значении около 25 %.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -30% на стиралку Бош 4 серии Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все -30% на Corsair Platinum 2x32Gb 3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet RTX 3070 за 45 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Втрое упала цена SSD 2Tb Netac -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

За время наступления Украина, по словам Путина, потеряла 520 единиц бронетехники, в их числе 160 танков и 360 других бронемашин. Это примерно 25—30 % от всего поставленного с Запада количества. Потери ВС РФ в технике составили 54 танка.