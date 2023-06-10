Наступательные операции вооружённых сил Украины (ВСУ) продолжаются уже неделю. Об этом свидетельствуют и сводки Минобороны России, и информация с мест, и многочисленные фото- и видеосвидетельства последствий этого наступления, в отдельных случаях уже даже статьи в западных СМИ, и, наконец, официальный комментарий по этому поводу президента России Владимира Путина. Бесконечно скрывать реальность, учитывая, в каком году и с каким развитием информационных технологий мы живём, в Киеве, естественно, не могут, поэтому сегодня президенту Украины Владимиру Зеленскому во время пресс-конференции по итогам встречи с премьером Канады Джастином Трюдо пришлось пусть и неохотно, но признать факт идущего наступления.
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По словам Зеленского, «контрнаступательные и оборонные действия соответствующие происходят» на Украине, однако при этом он не стал вдаваться в подробности того, на какой они сейчас находятся стадии. Зеленский предостерёг журналистов и публику от чтения различных Telegram-каналов, и «особенно» от доверия к президенту России.
В общем, что-то добавлять к комментарию Зеленского — это, как оно уже стало печальной для Украины традицией после февраля 2022 года, только портить картинку.
Тем временем первая волна наступления ВСУ была отбита, но расслабляться по этому поводу не стоит. По словам Путина, потенциал у ВСУ ещё остался, политик Владимир Рогов утверждает, что на одном только Запорожском направлении скопилась 100-тысячная группировка ВСУ, ну а объём поставленного оружия и техники с Запада примерно втрое превосходит тот объём, который Украина потеряла в ходе своих наступательных операций в течение недели. Это, конечно, если вся переданная техника не была уничтожена на складах во время ежедневных ракетно-бомбовых ударов ВКС России, осуществляющихся с начала мая.