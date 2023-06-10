И то — с оговорками.

Наступательные операции вооружённых сил Украины (ВСУ) продолжаются уже неделю. Об этом свидетельствуют и сводки Минобороны России, и информация с мест, и многочисленные фото- и видеосвидетельства последствий этого наступления, в отдельных случаях уже даже статьи в западных СМИ, и, наконец, официальный комментарий по этому поводу президента России Владимира Путина. Бесконечно скрывать реальность, учитывая, в каком году и с каким развитием информационных технологий мы живём, в Киеве, естественно, не могут, поэтому сегодня президенту Украины Владимиру Зеленскому во время пресс-конференции по итогам встречи с премьером Канады Джастином Трюдо пришлось пусть и неохотно, но признать факт идущего наступления.

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По словам Зеленского, «контрнаступательные и оборонные действия соответствующие происходят» на Украине, однако при этом он не стал вдаваться в подробности того, на какой они сейчас находятся стадии. Зеленский предостерёг журналистов и публику от чтения различных Telegram-каналов, и «особенно» от доверия к президенту России.

В общем, что-то добавлять к комментарию Зеленского — это, как оно уже стало печальной для Украины традицией после февраля 2022 года, только портить картинку.

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Тем временем первая волна наступления ВСУ была отбита, но расслабляться по этому поводу не стоит. По словам Путина, потенциал у ВСУ ещё остался, политик Владимир Рогов утверждает, что на одном только Запорожском направлении скопилась 100-тысячная группировка ВСУ, ну а объём поставленного оружия и техники с Запада примерно втрое превосходит тот объём, который Украина потеряла в ходе своих наступательных операций в течение недели. Это, конечно, если вся переданная техника не была уничтожена на складах во время ежедневных ракетно-бомбовых ударов ВКС России, осуществляющихся с начала мая.