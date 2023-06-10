Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский неохотно подтвердил начало наступления ВСУ
И то — с оговорками.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD

Наступательные операции вооружённых сил Украины (ВСУ) продолжаются уже неделю. Об этом свидетельствуют и сводки Минобороны России, и информация с мест, и многочисленные фото- и видеосвидетельства последствий этого наступления, в отдельных случаях уже даже статьи в западных СМИ, и, наконец, официальный комментарий по этому поводу президента России Владимира Путина. Бесконечно скрывать реальность, учитывая, в каком году и с каким развитием информационных технологий мы живём, в Киеве, естественно, не могут, поэтому сегодня президенту Украины Владимиру Зеленскому во время пресс-конференции по итогам встречи с премьером Канады Джастином Трюдо пришлось пусть и неохотно, но признать факт идущего наступления.

реклама

По словам Зеленского, «контрнаступательные и оборонные действия соответствующие происходят» на Украине, однако при этом он не стал вдаваться в подробности того, на какой они сейчас находятся стадии. Зеленский предостерёг журналистов и публику от чтения различных Telegram-каналов, и «особенно» от доверия к президенту России.

В общем, что-то добавлять к комментарию Зеленского — это, как оно уже стало печальной для Украины традицией после февраля 2022 года, только портить картинку.

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-28% на 32Gb Сorsair Dominator
-30% на стиралку Бош 4 серии
38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G

Тем временем первая волна наступления ВСУ была отбита, но расслабляться по этому поводу не стоит. По словам Путина, потенциал у ВСУ ещё остался, политик Владимир Рогов утверждает, что на одном только Запорожском направлении скопилась 100-тысячная группировка ВСУ, ну а объём поставленного оружия и техники с Запада примерно втрое превосходит тот объём, который Украина потеряла в ходе своих наступательных операций в течение недели. Это, конечно, если вся переданная техника не была уничтожена на складах во время ежедневных ракетно-бомбовых ударов ВКС России, осуществляющихся с начала мая.

#россия #украина #боевые действия
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Появились кадры поражения Leopard 2 при помощи беспилотника-камикадзе «Ланцет»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Ударный тандем: Россия бросает в бой истребители Су-30 и Су-35 в связке с БПЛА "Иноходец"
2
Пригожин поделился информацией о ходе контрнаступления ВСУ с зарубежными СМИ
4
Почему адепты Linux не способны защитить свою любимицу и "неугодная" статья на Википедии
38
Что ИИ думает об угрозе исходящей от ИИ - допрашиваю ChatGPT с пристрастием
7
Страшная сказка про Голливуд
7
ЦиПСО - гроза форумов и оружие информационной войны. Как не стать жертвой
54
О редких автобусах СССР
4
Краткая история взлета и падений видеокарт Intel
16
Прививка Radeon'ом, или можно ли взбодрить mini-ITX плату от VIA дискретной видеокартой Radeon 7000
12
Армия Китая строит мощный радар для военных кораблей, способный отследить все цели вплоть до Гуама
2

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
19:19
100 тысяч свинтусов... Какая же там вонища-то стоит...
Рогов: численность группировки ВСУ на Запорожском направлении превышает 100 000 человек
DonCarleone
19:19
так почитай западную прессу ослина, там тоже самое пишут про значительные потери у всу за последние 5 суток, неохотно он подтвердил, недофюрер хренов, народ свой на убой повёл.
Зеленский неохотно подтвердил начало наступления ВСУ
Андрей Мальцев
19:17
За 15-20 месяцев с нуля производство "Запорожца" по новой не развернёшь, не то что танков. На край, можно пару бетонных корпусов возвести... если дадут.
Рогов: численность группировки ВСУ на Запорожском направлении превышает 100 000 человек
Михаил Авраменко
19:17
Покатайся по окраинским госпиталям и моргам и сам посчитай, потом нам фотовидео отчёт предоставишь.
Появились кадры поражения Leopard 2 при помощи беспилотника-камикадзе «Ланцет»
ЧатоБот
19:12
Просто хорошее видео про выбитую каклячью бронетехнику на Запорожском направлении: https://vk.com/video-133441491_456269369 З.Ы. Каклята учатся нырять...По стандартам НАТО https://t.me/jnb_news/284...
По аэродрому «Миргород» в Полтавской области ВС РФ нанесли ракетно-дроновый удар
Гоогле Гооглев
19:07
Етить колотить, надо ехать, за металом
Появились кадры поражения Leopard 2 при помощи беспилотника-камикадзе «Ланцет»
Гоогле Гооглев
19:06
Так сьездий в больницы, посмотришь, заодно и побратимым поможешь, говоря, что это всё пизде...
Появились кадры поражения Leopard 2 при помощи беспилотника-камикадзе «Ланцет»
ЧатоБот
19:05
Россия передала Венгрии 11 украинских военнослужащих из Закарпатья https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17974675 При посредничестве РПЦ было решено передать Венгрии закарпатских венгров, большинст...
Рогов: численность группировки ВСУ на Запорожском направлении превышает 100 000 человек
Владимир Дранников
19:02
Хохлам не долго фейк состряпать
Появились кадры поражения Leopard 2 при помощи беспилотника-камикадзе «Ланцет»
Сергей Литвинов
19:01
А так же прифотошопил другой дым и другой бэкграунд. Короче взяли и с нуля все нарисовали. Мы ж рукастые. Это укропы выдают кадры из игры за сбитие самолета
Появились кадры поражения Leopard 2 при помощи беспилотника-камикадзе «Ланцет»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем