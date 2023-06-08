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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пригожин поблагодарил российских солдат и заявил, что наступление ВСУ продолжится
А сейчас была его первая волна.
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На протяжении нескольких дней ВСУ осуществляет атаки на разных участках линии боевого соприкосновения — с интенсивностью и количеством участвующего личного состава и техники, явно и недвусмысленно символизирующим начало обещанного контрнаступления. Особо ожесточённые бои разворачивались вчера в течение дня и сегодня в течение ночи на Запорожском направлении. Атака была остановлена, ВСУ понесли тяжелейшие потери в технике и личном составе, исчисляющиеся десятками единиц и сотнями военнослужащих соответственно, прорыва обороны не допущено.

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Вскоре после официальной публикации сводки Минобороны России на связь вышел основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который, несмотря на то, что задача его подразделений на данный момент в рамках специальной военной операции выполнена и, по сути, окончена, продолжает вещать в публичном поле, комментируя события вне его компетенции и преследуя при этом какие-то трудно объяснимые цели.

В частности, сегодня Пригожин поблагодарил российских солдат за отражение, как он считает, первой двухдневной волны наступательной операции ВСУ. Пригожин поблагодарил воинов за то, что они дают отпор противнику даже в условиях окружающего их «огромного количества проблем» с управлением, снабжением и так далее. Наступление ВСУ, убеждён Пригожин, будет продолжаться, и расслабляться, естественно, пока нельзя.

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Согласно данным объективного контроля, на Запорожском направлении было сожжено несколько колонн техники ВСУ, в составе которых в том числе были и натовские образцы, включая танки Leopard 2A4.

#россия #украина #боевые действия
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