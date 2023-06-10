Хоть неумеренно патриотичный сегмент российских социальных сетей, который избыточно эмоционально реагирует как на отрицательные, так и на позитивные события, предпочитая не смотреть на более широкую картину происходящего, и отмечает факт погоревшего «зверинца» в ходе отражения наступления ВСУ на Запорожском направлении, но радоваться, на самом деле, ещё чрезвычайно рано. Военной техники и боеприпасов коллективный Запад передал Украине, по самым скромным подсчётам, и то, только если учитывать официально задокументированные поставки, ещё на 2—3 таких наступления, а численность группировки ВСУ на данном направлении линии боевого соприкосновения превышает 100 000 человек.
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Данной информацией поделился сегодня работающий в Запорожской области глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, ссылаясь на сведения разведки. Таким образом, в недавнем наступлении пока была задействована лишь небольшая часть этой группировки.
Расслабляться пока рано: наносить удары ВСУ ещё обязательно будут, и морально готовиться к неприятностям также следует, не впадая в истерики из-за каждой из них. Следует помнить, что сейчас российским войскам удаётся сдерживать наступательные операции ВСУ ещё задолго до выстроенных оборонительных линий с противотанковыми рвами, «зубами дракона», окопами и ДОТами. Иными словами, если случится прорыв обороны, то отступать войска будут примерно на 15—20 километров вглубь территории к этим самым укреплениям, и к этому следует быть готовыми, дабы потом не делать удивлённое лицо.