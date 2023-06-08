Контрнаступление ВСУ началось. Сомневаться в этом, учитывая интенсивность атак и количество участвующего в них личного состава и техники, не приходится. Началось, но, естественно, пока не закончилось, и будет продолжаться. Учитывая, что результатов пока нет; вернее, они есть, но отрицательные для Украины и её спонсоров, в западных СМИ тему стартовавшего наступления как-то избегали. Теперь, когда скрывать очевидное уже невозможно, западная пресса начала потихоньку признавать факт начала активных боевых действий.
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В частности, The Washington Post опубликовал статью с заголовком «Украина начала контрнаступление против России». В детали авторы статьи не вдаются, ограничиваясь лишь общими фразами вкупе с пропагандистскими штампами, но уже сам факт признания очевидного — позитивный знак для западной прессы.
На самом же деле наступательные операции ВСУ начались ещё на минувших выходных, когда украинская сторона начала переходить в атаку на нескольких участках на Южно-Донецком направлении, продолжила обстреливать приграничные населённые пункты Белгородской области, а затем наступать и на Запорожском направлении.
Наиболее ожесточённые сражения велись сегодня именно на Запорожском направлении, где было разгромлено несколько колонн бронетехники ВСУ без достижения ими какого бы то ни было результата. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, наступление ВСУ продолжится, а сейчас была только первая его волна. Справедливое заключение, учитывая, что Украине передали с Запада многократно больше техники, чем было уничтожено в боях в течение последних нескольких дней.