Информация о том, что ВСУ начали более масштабные, чем в течение последних нескольких дней, наступательные операции, стала поступать с Запорожского направления линии боевого соприкосновения поздно ночью по московскому времени. Корреспонденты и ведущие тематических каналов в социальных сетях заявляли о боях высокой степени интенсивности, обменах артиллерийскими ударами и работой средств поражения бронетехники.
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Сражение продолжалось больше тринадцати часов, и, судя по всему, продолжается и на текущий момент. Тем не менее, буквально только что Минобороны России поделилось официальным комментарием касательно произошедшего.
Согласно официальной сводке, ВСУ предприняли попытку прорыва российской обороны на Запорожском направлении, задействовав с этой целью 150 единиц бронетехники и до 1500 человек личного состава. Благодаря действиям разведки ударная группировка ВСУ была обнаружена, и начался процесс её уничтожения с использованием артиллерии, авиации и противотанковых средств.
Как заявляет МО РФ, попытка прорыва осуществлялась на четырёх направлениях, и на всех четырёх войска ВСУ были остановлены с нанесением больших потерь. Только за первые два часа боевых действий украинские силы потеряли 30 танков, 11 БМП и до 350 человек личного состава. Прорыва обороны не допущено, свою задачу ВСУ не выполнили.
Стоит отметить, что Минобороны избегает термина «наступление». И это вызывает вопросы. Дело в том, что для «разведки боем» численность атакующей группировки ВСУ слишком высока, так что мы явно имеем дело с чем-то гораздо большим, чем простые вылазки в районы боевых действий. В Киеве тем временем продолжают отрицать, что наступление началось. Учитывая, с какими результатами оно идёт, факт его отрицания, особенно если влезть в шкуру украинского помешанного на «пиаре» и красивых речах руководства, вполне логичен.