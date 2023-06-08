Для собирательного Фомы Неверующего.

Сегодня ночью на Запорожском направлении линии боевого соприкосновения было очень громко и жарко: ВСУ начали свою обещанную наступательную операцию, в которой приняли участие примерно 150 единиц бронетехники и полторы тысячи человек личного состава. Активные бои продолжались с поздней ночи и вплоть до обеда, в результате чего атака была остановлена, ВСУ понесли огромные потери в технике (включая натовские образцы) и личном составе, оборонительная линия ВС РФ при этом осталась на месте.

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Теперь Минобороны России поделилось кадрами со средств объективного контроля, на которых можно заметить разгромленную колонну техники ВСУ, в том числе, возможно, и танки натовского образца. Важно понимать, что уничтожение техники — это необязательно когда от неё остаётся только выгоревший остов. Повреждение гусениц, двигателя, подрыв на мине без видимых с такой высоты повреждений, брошенная техника, в конце концов — всё это совершенно справедливо записывается в нанесённые оппоненту потери.

Всего, по данным российского оборонного ведомства, ВСУ в ходе сегодняшнего наступления только за первые два часа боя потеряли 30 танков, 11 БМП и соответствующее количество личного состава. Каковы потери за всё время отражения атаки, пока не уточняется.