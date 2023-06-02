Поэтому её не могут сдержать даже усилиями всего блока НАТО. Логично!

Будучи одним из главных представителей оторванных от реальности неоконсерваторов американского истеблишмента, госсекретарь Энтони Блинкен не брезгует делать заявления, о которых впоследствии придётся сожалеть. В частности, выступая сегодня в Хельсинки, Блинкен позволил себе прокомментировать уровень боеготовности российских вооружённых сил.

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По мнению Блинкена, российская армия в конфликте на Украине продемонстрировала себя не так, как все ожидали.

«Кремль часто заявлял, что у него вторая по силе армия в мире. И многие в это верили. Сегодня многие воспринимают армию России как вторую по силе на Украине. Её вооружение, технологии, руководство, войска, стратегия, тактика и мораль — предмет для изучения провалов», — заявил Блинкен, получив в ответ сдержанные смешки от собравшихся в зале, которые явно не оценили юмористический талант госсекретаря.

Иначе как игрой на публику и подбадриванием Украины и её спонсоров подобные заявления назвать никак нельзя. В начале этого года издание Global Firepower всё также расположило российскую армию как вторую по силе в мире после США, при этом по индексу силы она находится фактически на одном уровне с американской. Кроме того, реально независимые зарубежные эксперты отмечают непревзойдённый уровень подготовки ВС РФ и их способность проводить масштабные войсковые операции, которые никто и нигде в мире со времён Второй мировой войны больше не проводил. Таким образом, российская армия сейчас получает бесценный боевой опыт, тогда как те, кто по какой-то необъяснимой причине считают себя «первой» армией мира, отсиживаются и сражаются чужими руками.

Также не стоит забывать, что украинская армия сейчас практически полностью находится на содержании коллективного Запада, оказывающего Украине безмерную финансовую и военную помощь, в то время как Россия ведёт военную операцию собственными силами, методично выполняя поставленные задачи.

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Весьма нелепо со стороны Блинкена было делать такой комментарий в отношении ВСУ и ВС РФ, в то время как даже союзники США по НАТО открыто заявляют, что снаряды истощаются, производство, чтобы соперничать с одной лишь Россией, надо многократно наращивать, и что стоит только Западу перекрыть вентиль помощи, как Украине придётся сдаться в срок от одного дня до недели. В сухом остатке следует отметить, что Блинкену не стоило развивать эту тему, ведь можно вспомнить войсковые операции, которые «первая» армия мира феерично провалила во Вьетнаме и в Афганистане. И ничего: прекрасно продолжают в себя верить и считать «первыми». Хотя по факту первой армией мира (без учёта ядерного оружия) является китайская народно-освободительная.