И призвал наращивать их производство.

Текущий конфликт на Украине на многое открыл простым обывателям глаза. Например, на то, что боевые действия — это не компьютерная игра, и для их поддержания необходимо постоянное производство и поставки снарядов. Учитывая, что в ходе боевых действий на Украине постоянно уничтожаются не только склады с боеприпасами, но и стихийно образующиеся цеха по производству этих снарядов, весь «тыл» ВСУ сейчас фактически находится в странах НАТО.

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И эти страны НАТО, как говорится, черпая воду, уже начинают скрести по дну бочки. По крайней мере, о том, что в странах НАТО истощаются запасы боеприпасов, сегодня заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе встречи министров иностранных дел стран-членов данного военно-политического блока.

По словам Столтенберга, союзники по НАТО оказывали поддержку Украине, в результате чего истощили свои запасы снарядов. На данном этапе странам блока необходимо наращивать производство снарядов, чтобы «выполнить эти новые и более амбициозные задачи».

Стоит отметить, что Столтенберг отнюдь не в первый раз заявляет о том, что весь коллективный Запад не способен обеспечить Украину требуемым ей объёмом снарядов, отмечая, что ВСУ даже при их экономном расходе выстреливают в месяц примерно вчетверо больше снарядов, чем страны НАТО способны производить. Иными словами, сейчас страны-члены блока передают Украине снаряды «в минус» — за счёт ранее накопленных запасов.

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Сколько времени займёт расширение американо-европейского военно-промышленного комплекса, сказать трудно. Многие эксперты считают, что наращивание производства может занять от одного до двух лет, и делать это в условиях того, что за это время конфликт на Украине, скорее всего, уже закончится, а Запад переживает не лучшие экономические времена, как минимум нецелесообразно.