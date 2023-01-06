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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россия сохранила второе место в рейтинге сильнейших армий мира, Украина же расположилась между Египтом и Австралией
Впрочем, составители рейтинга всё же отработали «повесточку».
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Несмотря на то, что западные СМИ и доморощенные аналитики, не понимающие ни тактики ведения боя на территории Украины, ни целей российского руководства, продолжают изображать российскую армию как непрофессиональную и неподготовленную, тем самым вводя опасную дезинформацию в сознание своих читателей и слушателей, реальность же остаётся неизменной: Россия сохранила второе место в рейтинге сильнейших армий мира по версии Global Firepower, получив счёт в 0,0714, лишь незначительно уступив армии США со счётом в 0,0712. Счёт 0.0000 при этом в рейтинге Global Firepower является идеальным недостижимым результатом.

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По подсчётам издания Global Firepower, Россия обладает колоссальными материально-техническими возможностями, лидируя в количестве танков, артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также обладая вторыми по масштабу подводным флотом и воздушными силами.

Впрочем, составители рейтинга не могли не обойти стороной «повестку», упомянув, что российско-украинский конфликт выявил «ключевые ограничения в возможностях российской армии, несмотря на количественное и материальное превосходство над Украиной». По мнению Global Firepower, данный конфликт пролил свет на проблемы с системой управления, уровнем подготовки и логистикой в российских войсках.

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Украина при этом поднялась на пятнадцатое место со счётом в 0,2516, расположившись аккурат между Египтом и Австралией. По словам составителей рейтинга Global Firepower, по результатам своих ответных действий в рамках конфликта с Россией, а также благодаря финансовой и материальной помощи с Запада вкупе с введением в рейтинг новых категорий, Украина заслуживает указанное место в рейтинге. Таким образом, составители рейтинга косвенно подтвердили, что России приходится сражаться не с Украиной как таковой, а с военной машиной коллективного Запада, постоянно поставляющего Украине оружие по причине того, что свои запасы вооружений страна за время этого конфликта уже растеряла.

#россия #украина
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Каа
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Для ВСУ рейтинг сильно завышен, ибо техника своя вся и люди (имеющие военную подготовку) почти все уничтожены. И виноваты в этом Бидон и его любимка Зелень.
Россия сохранила второе место в рейтинге сильнейших армий мира, Украина же расположилась между Египтом и Австралией
dimkahon
17:31
Оригинал и ремастер. У меня все!
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