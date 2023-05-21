Сказать правду страшно, соврать — смешно. Вот такая дилемма.

На сегодняшний день факт перехода города Бахмут/Артёмовск под контроль России не поддаётся сомнениям. Впрочем, представители украинской власти, слепившие из Бахмута некий сакральный символ чуть ли не всего сопротивления, не были бы собой, если бы не ставили под сомнение даже очевидные факты, попутно путаясь в показаниях и противореча друг другу.

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Так, вчера в Минобороны Украины опровергли заявление основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о взятии Бахмута, а сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день город находится лишь в украинских сердцах, тем самым косвенно подтвердив его утрату.

Теперь же в Офисе президента поспешили прокомментировать заявление Зеленского. По словам пресс-секретаря Офиса Сергея Никифорова, зарубежные переводчики неправильно истолковали заявление Зеленского: на самом деле ответ президента Украины звучал как «нет», а комментарий о «сердцах» якобы связан с тем, что Бахмут полностью разрушен в ходе боевых действий, и что Зеленский имел в виду тот Бахмут, которого больше физически нет.

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В общем, удивляться поведению киевских властей не стоит: в аналогичный «отказ» в Киеве шли и после потери Соледара в начале этого года. Учитывая, насколько сильно был раскручен образ Бахмута как неприступной крепости и символа стойкости украинского воина, можно предположить, что в отказ на этот раз будут идти гораздо дольше.