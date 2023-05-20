Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине опровергают факт полной утраты контроля над Бахмутом
Это всё неправда, заявляют в ВСУ.
рекомендации
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

Буквально только что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о полном переходе к России контроля над городом Бахмут/Артёмовск. Операция была окончена сегодня в полдень, и, по словам Пригожина, город взят «от дома до дома, чтобы никто не мог упрекнуть нас в том, что какой-то кусочек Бахмута не взят». И хотя упрекнуть ЧВК «Вагнер» действительно не в чем, но Украина в ходе этого вооружённого конфликта всегда отличалась недюжинными способностями по переворачиванию всего происходящего с ног на голову, поэтому сразу после заявления Пригожина в ВСУ его опровергли, заявив, что бои в Бахмуте продолжаются.

реклама

Как отмечает замминистра обороны Украины Анна Маляр, ситуация в Бахмуте «критическая», но войска продолжают держать оборону в укрепрайоне «Самолёт», контролировать «определённые промышленные и инфраструктурные объекты», а также частный сектор.

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

Стоит напомнить, что похожая ситуация была и со взятием Соледара в начале этого года, когда уже все поняли, что населённый пункт перешёл под контроль России, но Украина до последнего убеждала внутреннюю аудиторию в том, что бои там ещё ведутся. Учитывая, насколько сакральный символ сотворили из Бахмута украинские политики, пропагандисты и лидеры общественного мнения, можно не сомневаться в том, что там ещё долго будут идти в отказ и отгонять от себя неприятные новости.

#россия #украина #боевые действия #чвк "вагнер"
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Страны G7 призвали Иран прекратить осуществлять военную помощь России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Netac NV 5000 2 TB - продаём GIGABYTE AORUS ещё раз
27
50 захватывающих игр 2011-2015 годов на ПК, которые нельзя пропустить уважающему себя геймеру
6
Сколько видеопамяти нужно для современной видеоигры в 4К - релиз Star Rail
27
Сколько денег платит Sony, чтобы игры не попадали в Xbox Game Pass
21
Тестирование и модернизация "компьютера белого человека"
58
"Статьи про автомобили" - да не "бомбит" меня, не "бомбит"...
10
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Май)
1
"Воины света" - не совсем типичный фильм про вампиров
1
Борьба с зависимостями: Встраиваю браузер Mozilla Firefox в сборку SD WebUI Neuro
1
Мои впечатления от игры Dead Island. Часть 1
2

Сейчас обсуждают

Василий Пашковский
17:18
США устраивает только продолжительная война. Значит, о перемирии, увы, прийдется забыть. К сожалению, пока мерикосы правят балом.
GT: Запад готовится к переговорам по Украине, осознавая, что ВСУ не добьются успеха
N1ghtwish
17:18
padavan сейчас безопасно ставить?
Роутеры ASUS стали массово отключаться от интернета, но ошибка уже исправлена
ktod
17:18
Б - бинарная трансляция. Для родственных архитектур вообще не проблема. Да и для неродственных более чем реализуемо. Для реального примера далеко ходить не нужно: "яблоко" успешно делало такое и не ра...
Intel прокладывает путь к переходу на 64-битную архитектуру x86S
Иван Кузнецов
17:13
Так у вариантов с gddr6x нет проблем с памятью Hynix))
GeForce RTX 4060 Ti vs GeForce RTX 3060 Ti – делаем сложный выбор, пока в магазинах есть скидки
am8086
17:12
> Плохая поддержка игр Плохая поддержка коммерческих приложений, в том числе игр. А значит... > Высокая производительность Летит в топку, поскольку... > В этом случае можно использовать эмулятор, но о...
Linux жив и Linux будет жить, что бы ему ни предрекали предсказатели - приверженцы Windows
Vorvort
17:11
Герасимов и Шойгу.
Подразделения ЧВК Вагнер полностью освободили Артёмовск
Шамиль Джанболатов
17:08
Если поменять ДНС адреса то эти днс тоже не будут пропускать здовредов, в любом роутере, к примеру можно поменять на Гугловские, на Адгартовский, вторым я прописал днс Яндекса, и Ютьюб стал так быстре...
Роутеры ASUS стали массово отключаться от интернета, но ошибка уже исправлена
Megagad
17:07
синие и чёрные - оригиналы". Просто с разных "заводов". Чёрные идут в "фирменные" ССД, синие - ОЕМ и не очень "распространённые" вендоры. К слову - на синей плате сделаны PNY :) И судя по фото - зали...
Netac NV 5000 2 TB - продаём GIGABYTE AORUS ещё раз
Дмитрий Ежов
17:03
"У Украинской армии не так много ценных кадров, а также высших офицеров. Потеря каждого из них – это сильный удар по боевому потенциалу и духу бойцов." - то есть, украинская армия ценит своих офицеров...
Российской армии удалось уничтожить штаб с офицерами «Эдельвейса»
Megagad
17:03
так может проблема именно в НАГРЕВЕ? Коль он у вас под видеокартой стоял... Флеш и контроллер везде одинаковы(для этой модели). А вот радиаторы разные. Так-же как и "прошивки" ;) Может статься так, ч...
Netac NV 5000 2 TB - продаём GIGABYTE AORUS ещё раз
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем