Это всё неправда, заявляют в ВСУ.

Буквально только что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о полном переходе к России контроля над городом Бахмут/Артёмовск. Операция была окончена сегодня в полдень, и, по словам Пригожина, город взят «от дома до дома, чтобы никто не мог упрекнуть нас в том, что какой-то кусочек Бахмута не взят». И хотя упрекнуть ЧВК «Вагнер» действительно не в чем, но Украина в ходе этого вооружённого конфликта всегда отличалась недюжинными способностями по переворачиванию всего происходящего с ног на голову, поэтому сразу после заявления Пригожина в ВСУ его опровергли, заявив, что бои в Бахмуте продолжаются.

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Как отмечает замминистра обороны Украины Анна Маляр, ситуация в Бахмуте «критическая», но войска продолжают держать оборону в укрепрайоне «Самолёт», контролировать «определённые промышленные и инфраструктурные объекты», а также частный сектор.

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Стоит напомнить, что похожая ситуация была и со взятием Соледара в начале этого года, когда уже все поняли, что населённый пункт перешёл под контроль России, но Украина до последнего убеждала внутреннюю аудиторию в том, что бои там ещё ведутся. Учитывая, насколько сакральный символ сотворили из Бахмута украинские политики, пропагандисты и лидеры общественного мнения, можно не сомневаться в том, что там ещё долго будут идти в отказ и отгонять от себя неприятные новости.