А отличившихся представят к государственным наградам.

Вчера днём основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об окончании операции по освобождению/взятию Бахмута. Спустя несколько часов — уже сегодня ночью — эту информацию подтвердило Минобороны России, а ещё чуть позже со свершившимся событием всех причастных к данной операции поздравил президент России Владимир Путин.

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Как гласит официальная новостная заметка на сайте Кремля, Путин поздравил с завершением операции по освобождению Бахмута (Артёмовска) штурмовиков ЧВК «Вагнер», а также всех военнослужащих регулярных российских войск, которые оказывали «вагнеровцам» всю необходимую поддержку и прикрывали фланги. Все, кто отличились в ходе боевых действий, будут представлены к государственным наградам.

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Несмотря на то, что фактически Бахмут взят под полный контроль России, ЧВК «Вагнер» пока продолжает осматривать город на предмет ещё оставшихся в его черте подразделений ВСУ. Выйти из Бахмута ЧВК «Вагнер» собирается 25 мая, после чего город будет передан ВС РФ.