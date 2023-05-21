Опять не согласовал ответы с остальным политическим и военным руководством страны, получается.

Вчера город Бахмут после 7,5 месяцев непосредственно ведения тяжелейших боевых действий был полностью освобождён/зачищен подразделениями ЧВК «Вагнер» при поддержке «Южной» группировки войск, осуществлявшей артиллерийские обстрелы и авиационные удары по позициям ВСУ в данном населённом пункте. Факт взятия города очевиден, и сегодня его в рамках саммита «Группы Семи» (G7) признал совсем не желающий возвращаться в Киев президент Украины Владимир Зеленский.

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Естественно, на полях саммита G7 присутствует масса западных журналистов, часть из которых с удовольствием воспользовалась возможностью задать Зеленскому вопросы, в том числе, что удивительно, и неприятный — касательно Бахмута. Отвечая на вопрос о сохранении ВСУ контроля над Бахмутом, Зеленский ответил, что сегодня город «остаётся лишь в наших сердцах». По крайней мере, такой выжимкой ответа Зеленского поделилось агентство Reuters.

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И хотя освобождение Бахмута это важное событие, но необходимо понимать, что это, по сути, лишь один шаг из многих, которые необходимо сделать, чтобы установить полный контроль над территорией ДНР. Учитывая, сколько времени у ВСУ было на укрепление своих позиций на Донбассе, а также дилетантский и откровенно террористический подход командования ВСУ к боевым действиям, когда ради сохранения «лица» города превращаются в одни большие укрепрайоны с необходимостью их разрушения до основания, процесс, к сожалению, будет долгим, кровавым и мучительным. Если, конечно, к тому моменту не удастся решить вопрос другим путём.