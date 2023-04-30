Сейчас любой чих будут связывать с контрнаступлением. Надо же общественность держать на «подъёме».

Вчера утром в Севастополе на нефтебазе произошёл инцидент, виновником которого стал удар беспилотным летательным аппаратом. Большая часть из применённых противником БПЛА была сбита расчётами ПВО, но одному, как заявили в руководстве города, всё же удалось прорваться к цели. В результате атаки было уничтожено несколько резервуаров с топливом в районе Казачьей бухты.

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И вот, как и следовало ожидать, сегодня в пресс-центре вооружённых сил Украины связали данное событие с подготовкой к контрнаступлению, одной из целей которого должно стать «возвращение» Крыма. По словам представителя ВСУ Натальи Гуменюк, атака не нефтебазу — это подготовительная работа к «широкому, полномасштабному наступлению», которое ожидают на Украине и среди её спонсоров.

Что до непосредственно наступления, то, по мнению основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, оно начнётся «100 %» в первой половине мая — до 15 числа. К тому времени, считает Пригожин, и период дождей закончится, и почва просохнет, и дополнительное оружие ВСУ свезут.

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По всей линии фронта сейчас выстроены эшелонированные оборонительные линии, наличие которых является одной из причин растущего скептицизма западных СМИ касательно возможного успеха данной операции ВСУ.