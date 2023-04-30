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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ВСУ заявили, что вчерашняя атака по нефтебазе в Севастополе была подготовкой к контрнаступлению
Сейчас любой чих будут связывать с контрнаступлением. Надо же общественность держать на «подъёме».
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Вчера утром в Севастополе на нефтебазе произошёл инцидент, виновником которого стал удар беспилотным летательным аппаратом. Большая часть из применённых противником БПЛА была сбита расчётами ПВО, но одному, как заявили в руководстве города, всё же удалось прорваться к цели. В результате атаки было уничтожено несколько резервуаров с топливом в районе Казачьей бухты.

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И вот, как и следовало ожидать, сегодня в пресс-центре вооружённых сил Украины связали данное событие с подготовкой к контрнаступлению, одной из целей которого должно стать «возвращение» Крыма. По словам представителя ВСУ Натальи Гуменюк, атака не нефтебазу — это подготовительная работа к «широкому, полномасштабному наступлению», которое ожидают на Украине и среди её спонсоров.

Что до непосредственно наступления, то, по мнению основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, оно начнётся «100 %» в первой половине мая — до 15 числа. К тому времени, считает Пригожин, и период дождей закончится, и почва просохнет, и дополнительное оружие ВСУ свезут.

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По всей линии фронта сейчас выстроены эшелонированные оборонительные линии, наличие которых является одной из причин растущего скептицизма западных СМИ касательно возможного успеха данной операции ВСУ.

#россия #украина #боевые действия
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dmitry07
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Saf- Saf
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Ну и пошли на ..., пусть сами в свое г а в н о играют, де би лы
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Виктор Викторович
14:55
А слабо вообще от всего буржуйского отказаться скрепоносным ? А то какое-то лицемерие). И вообще удивляет, как вчерашние поцреоты готовы извернутся, чтобы тупо поиграть в игрульку).
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Арсен Турдубаев
14:54
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14:52
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Олег Ст
14:51
Ну тогда мы перешли в контрнаступление откалибровав объекты в Николаеве и в Херсоне!!
Юрий Кнутов: Ударом БПЛА по Севастополю ВСУ начали наступление на Крым
grom9000
14:51
Если кусочками сьесть, то жопа слипнется
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Антонъ Сартаковъ
14:47
Вообще очень сомнительно что сцена потребляет больше 8-10 гигов памяти. Это всё кэш в котором складируются текстуры дабы процесс игровой был плавный. А если это кэш, то чего бы не сделать его отдельно...
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