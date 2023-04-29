Пострадали по меньшей мере четыре резервуара с нефтепродуктами.

Сегодня утром в Севастополе на одной из нефтебаз произошёл пожар, которому вследствие его характера и масштаба был присвоен четвёртый, высший уровень сложности. Процесс локализации и тушения пожара растянулся на несколько часов, и вот, буквально только что губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил о том, что открытое горение было ликвидировано.

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По предварительным данным, пожар начался вследствие удара беспилотными летательными аппаратами. Как сообщается, большую часть беспилотников удалось сбить силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, но двум из них удалось пробиться к цели.

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Севастопольские власти заверяют, что на снабжение крымских заправочных станций топливом происшествие не повлияет, поскольку конкретно с данной нефтебазы топливо на заправки не отгружалось. В любом случае, это прямой ущерб критически важной инфраструктуре, с которой, вероятно, осуществлялось снабжение военной группировки на южном направлении СВО. И если будет доказано, что причиной пожара действительно стали запущенные с территории Украины беспилотники, то необходимо не только осуществить показательную «порку», чтобы даже мысли о повторении таких акций не возникало, но и разобраться, каким образом БПЛА преодолели столь большое расстояние. Не стоит также исключать и возможность диверсии силами сочувствующих Украине или завербованных оппонентом граждан.