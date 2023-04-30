Все они критически важные даже поодиночке. А уж три сразу — это приговор.

Хотя на Украине уже заявили о готовности к контрнаступлению на российские позиции, ожидая только соответствующей команды и улучшения погоды, в американской прессе потихоньку начинают готовить общественное мнение к отсутствию позитивных (для сочувствующих под воздействием пропаганды Украине, естественно) результатов. Так, на страницах официального сайта CNN появилась статья, перечисляющая несколько причин, по которым украинское контрнаступление столкнётся с большими трудностями.

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Как отмечает CNN в статье, за все те месяцы, которые Украина готовит своё контрнаступление, Россия сформировала по всей линии фронта многослойную систему оборонительных линий, включающих в себя минные поля, противотанковые рвы, окопы, а также препятствующие продвижению техники бетонные заграждения. Все эти оборонительные линии прекрасно видно из космоса, и CNN в качестве иллюстрации прикрепила несколько спутниковых снимков Maxar, демонстрирующих основательные российские укрепления.

Второй причиной, частично связанной с первой, является отсутствие фактора внезапности: российское командование готово к украинскому контрнаступлению, прекрасно знает о местах расположения резервов оппонента и перебрасывает в сторону вероятного удара свои собственные резервы. В частности, CNN опубликовало спутниковый снимок одной из российских военных баз в Крыму, которая ещё в феврале была битком забита различной военной техникой, а по состоянию на уходящую неделю была практически полностью пуста, что свидетельствует о переброске этой техники непосредственно на фронт.

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Наконец, у России остаётся превосходство в воздухе, что, как поясняет CNN в своей статье, может стать основной причиной замедления украинского наступления. В целом, резюмирует автор статьи, Москва сохраняет за собой значительно превосходящие ресурсы в этом конфликте. Без толики манипуляции, конечно, не обошлось: CNN всё же не постеснялось упомянуть абсолютно ничем неподтверждённый тезис об «ошеломительных потерях» России с начала операции. Видимо, в CNN не читали утечку секретной документации из Пентагона, в подлинности которой ни у кого нет сомнений, о том, что потери сторон в этом конфликте на самом-то деле диаметрально противоположны тем, что рисует западная пропаганда.