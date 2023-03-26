Причину для «санкций» там всегда найдут. А если не найдут — придумают.

Озвученное вчера вечером президентом России Владимиром Путиным решение о размещении на территории Беларуси тактического ядерного оружия не особо обеспокоило США, но всерьёз встревожило Украину и её спонсоров из Евросоюза. В частности, сегодня глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что размещение российского ядерного оружия в Беларуси будет означать «безответственную эскалацию» и «угрозу европейской безопасности».

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По словам Борреля, Беларусь «ещё может это остановить, это их выбор». Своё короткое сообщение в Twitter глава Евродипломатии завершил словами «ЕС готов ответить дальнейшими санкциями».

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К сожалению, санкции, угрозы, неуёмная эскалация, а в случае слабых государств ещё и прямое применение силы — это единственное, чем коллективный Запад сегодня в принципе готов отвечать на что бы то ни было. Вести диалог там не хотят, прислушиваться к мнению России не хотят, в итоге получают то, на что напрашивались. При этом и ЕС, и США прекрасно осведомлены о том, что надо сделать, чтобы остановить готовящийся к срыву с вала маховик эскалации: возвращение военной инфраструктуры НАТО к границам 1997 года, нейтралитет и демилитаризация Украины. Данные предложения Россия делала неоднократно.