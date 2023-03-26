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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Украина потребовала созвать Совбез ООН на фоне размещения российского ядерного оружия в Беларуси
Ну, «потребовала», Ну, соберут. Ну, потреплют языками. Дальше что?
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Хотя Организация Объединённых Наций себя уже полностью дискредитировала и требует как минимум масштабных реформ и смены местоположения штаб-квартиры куда-нибудь в по-настоящему нейтральное и не аффилированное с Западом государство, данный международный орган по привычке продолжают считать важным для решения серьёзных проблем. В частности, в МИД Украины потребовали созвать Совет Безопасности ООН на фоне принятого Россией решения о размещении своего тактического ядерного оружия в Беларуси. Соответствующее заявление появилось сегодня на официальном сайте ведомства.

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Как гласит полное штампов и поверхностности в области знания международных договоров заявление МИД Украины, данные действия России якобы подрывают основы Договора о нераспространении ядерного оружия, рушат архитектуру ядерного разоружения и ставят под угрозу систему международной безопасности. В Киеве рассчитывают, что постоянные члены Совбеза ООН окажут противодействие «ядерному шантажу Кремля».

Дополнительно украинское внешнеполитическое ведомство обратилось к «белорусскому обществу» с призывом не допустить реализации «преступных намерений» по размещению ядерного оружия на территории Беларуси.

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К сожалению, повальная юридическая безграмотность поразила не только европейских, но и украинских политиков. Размещение ядерного оружия в другой стране не является нарушением договора о его нераспространении, поскольку такое оружие остаётся российским, а не передаётся в ведение Беларуси. Точно таким же образом уже на протяжении десятилетий ведут себя США, и никто в нарушении обязательств их не обвиняет.

#россия #украина #боевые действия #беларусь #оон #белоруссия #ядерное оружие
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