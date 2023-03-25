Самолёты белорусских ВВС уже переоборудованы, идёт строительство хранилища, обучаются экипажи комплексов «Искандер».

Так уж сложилось, что коллективный Запад по-хорошему понимать не хочет и, по всей видимости, не может. Значит, будет по-плохому. В частности, президент Беларуси Александр Лукашенко, понимая, что с трёх сторон окружён если не открыто враждебными, то крайне недружелюбными государствами, в прошлом году попросил своего российского коллегу разместить в РБ российское тактическое ядерное оружие. И вот, соответствующее решение было принято: о нём Путин сообщил сегодня в рамках беседы с журналистом телеканала «Россия-1» Павлом Зарубиным.

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По словам российского лидера, процесс уже вовсю идёт: при помощи России уже были переоборудованы самолёты белорусских ВВС, которые теперь могут нести соответствующее вооружение, белорусским войскам были переданы комплексы «Искандер», также способные осуществлять пуски тактических ракет с ядерной боеголовкой. Кроме того, с 3 апреля начнётся обучение экипажей, а к 1 июля планируется завершить возведение специального хранилища для тактического ядерного оружия.

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Путин отметил, что речь идёт не о передаче Беларуси российского тактического ядерного оружия, а именно о его размещении, как это делают Соединённые Штаты на территориях своих так называемых союзников. Таким образом, Россия полностью соблюдает обязательства о нераспространении ядерного оружия.