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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Пентагоне вполне спокойно отреагировали на размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси
А чего бы не быть спокойными? Конкретно в Беларуси данное оружие Штатам не угрожает.
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Вчера вечером стало известно, что в Беларуси будет размещено российское тактическое ядерное оружие, что станет ответом на бесконечную эскалацию конфликта со стороны коллективного Запада. На сегодняшний день в Беларуси уже переоборудованы самолёты, которые отныне могут являться носителями такого оружия, проводится подготовка белорусских военнослужащих, передаются комплексы «Искандер», а также завершается строительство специального хранилища для оружия данного типа. Естественно, в Пентагоне как в своеобразном «гаранте безопасности» для Европы не могли не отреагировать на данное известие.

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Реакция, впрочем, оказалась вполне спокойной. Как отметили в американском военном ведомстве, в США не видят оснований менять размещение своих ядерных сил. Также в Пентагоне не видят признаков готовности России к применению ядерного оружия. В минобороны США продолжат следить за ситуацией и сохранять приверженность договору о коллективной обороне НАТО.

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О желании получить российское тактическое ядерное оружие президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял уже давно. Очевидным катализатором для принятия данного решения стало заявление британских властей о передаче Украине танковых снарядов с обеднённым ураном. Иными словами, коллективный Запад с упорством, достойным лучшего применения, напарывается на то, за что борется, и менять что-то в своей внешней политике не собирается. Многие эксперты и аналитики считают, что в ближайшие годы нас ждёт переход мира к новой Холодной войне.

#россия #сша #политика #беларусь #ядерное оружие
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