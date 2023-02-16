Что считать «чрезмерностью», будет определять комиссия.

За тридцать лет активной глобализации в русский язык вошло столько иностранных слов, что порой больше половины предложения может состоять непосредственно из заимствованных терминов. Особенно в этом плане отличаются любители использовать «умные» слова из экономического блока правительства, но и в обиходе различные любители «шопинга» и прочие «менеджеры по клинингу», посещающие «барбер-шопы», не отстают. Чтобы на государственном уровне защитить русский язык от чрезмерных заимствований, в прошлом году был создан соответствующий законопроект, который сегодня был официально одобрен и принят Госдумой во втором и третьем чтениях.

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Закон запрещает употребление слов и выражений, которые не соответствуют нормам современного литературного русского языка. Исключение составят иностранные заимствования, у которых не сложилось общеупотребительных аналогов в русском языке, и «перечень которых содержится в нормативных словарях».

В первую очередь закон направлен на ключевые области, такие, как образовательная среда, государственные информационные системы, а также сведения для потребителей товаров и услуг. В них применение вышеизложенных заимствований не допускается. В обиходе и при личном общении, естественно, никто никого наказывать за избыточное применение заимствований и прочего «сленга» не станет.

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Что считать чрезмерным заимствованием, а что нет, будет специальная Правительственная комиссия по русскому языку, которая будет «определять порядок формирования нормативных словарей, нормативных грамматик и нормативных справочников».