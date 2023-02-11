Дальше последовала банальность в духе «Не ошибается тот, кто не живёт».

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В конце января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок позволила себе крайне неоднозначное заявление, вызвавшее негативную реакцию в России и тревогу в ещё думающих европейских государствах. Выступая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, Бербок, призывая европейских коллег прекратить заниматься перекладыванием вины друг на друга и усилить поддержку Украины, заявила, что Европа находится в «войне» с Россией, а не друг с другом.

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Естественно, в России данное заявление восприняли как подарок судьбы с целью продвижения повестки агрессии коллективного Запада, на фоне чего в европейских столицах начали волноваться, что подобные необдуманные заявления могут навлечь на Европу страшную беду. В итоге спустя три недели после своего заявления Анналена Бербок признала ошибочность своего заявления, отметив, что «не ошибается только тот, кто не живёт». По всей видимости, это немецкий аналог поговорки «не ошибается тот, кто ничего не делает».

В чём заключается ошибочность этого заявления, впрочем, госпожа Бербок не пояснила. Ранее представители МИД Германии пытались оправдать Бербок, уточняя, что речь шла о метафорической «войне» против «российской агрессии». Достаточны ли подобные объяснения того, чтобы их воспринимать всерьёз, вопрос риторический.