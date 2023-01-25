Что ж. За язык никто не тянул.

Представители европейских государств в своих эмоциональных заявлениях порой теряют контроль за «базаром», в результате чего в их комментариях проскакивают откровения, которые идеально ложатся на продвигаемую российской стороной повестку. Вот и сегодня, выступая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обмолвилась о том, о чём и так уже давно было известно и понятно.

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По словам Бербок, которые она произнесла, убеждая коллег по ПАСЕ в необходимости работать сообща и не перекладывать друг на друга вину в деле поддержки Украины, сейчас Европа воюет против России, а не друг против друга.

Сама же Украина, если развить мысль госпожи Бербок, является ничем иным, как инструментом для опосредованного (прокси) конфликта с Россией.

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Стоит отметить, что ранее похожими заявлениями поделились экс-руководители Германии и Франции Ангела Меркель и Франсуа Олланд соответственно. По их словам, так называемые минские соглашения, заключённые в 2015 году и гарантами которых они должны были быть, подписывались исключительно с целью того, чтобы выиграть время на перевооружение Украины и обучение её личного состава. С понятными целями. В российском руководстве данные заявления восприняли с разочарованием, однако то, что украинская сторона не собирается исполнять взятые на себя обязательства, а французская и немецкая стороны не намерены оказывать на неё давление, стало очевидно практически сразу после подписания документов и принятия их на уровне Совбеза ООН.