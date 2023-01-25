Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Германии подтвердила, что Европа ведёт войну против России
Что ж. За язык никто не тянул.
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Представители европейских государств в своих эмоциональных заявлениях порой теряют контроль за «базаром», в результате чего в их комментариях проскакивают откровения, которые идеально ложатся на продвигаемую российской стороной повестку. Вот и сегодня, выступая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обмолвилась о том, о чём и так уже давно было известно и понятно.

реклама

По словам Бербок, которые она произнесла, убеждая коллег по ПАСЕ в необходимости работать сообща и не перекладывать друг на друга вину в деле поддержки Украины, сейчас Европа воюет против России, а не друг против друга.

Сама же Украина, если развить мысль госпожи Бербок, является ничем иным, как инструментом для опосредованного (прокси) конфликта с Россией.

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Стоит отметить, что ранее похожими заявлениями поделились экс-руководители Германии и Франции Ангела Меркель и Франсуа Олланд соответственно. По их словам, так называемые минские соглашения, заключённые в 2015 году и гарантами которых они должны были быть, подписывались исключительно с целью того, чтобы выиграть время на перевооружение Украины и обучение её личного состава. С понятными целями. В российском руководстве данные заявления восприняли с разочарованием, однако то, что украинская сторона не собирается исполнять взятые на себя обязательства, а французская и немецкая стороны не намерены оказывать на неё давление, стало очевидно практически сразу после подписания документов и принятия их на уровне Совбеза ООН.

#россия #политика #германия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Кремле прокомментировали заявление киевских властей об ударах по Москве и другим городам
Шольц исключил создание над Украиной бесполётной зоны и отправку в страну войск НАТО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

США озабочены полетами истребителя шестого поколения ВВС Китая - Military Watch
14
Чем опасен для армии РФ британский Challenger 2 – комфортный танк, умеющий заваривать ароматный кофе
11
ТОП-12 процессоров Intel и AMD для игр и работы в 2023 году – от бюджетных до флагманских
52
Вертолет, стратегическая ракета, ракетоносец - какое оружие появится в армии России в 2023 году
24
Как быстро очистить Windows 10 и Windows 11 от мусора и ненужных файлов
11
Microsoft прекратила поддержку Windows 7 и Windows 8.1 - разбираемся, что делать их пользователям
16
ДНК выявила «строгий» кровосмесительный обычай эгейской цивилизации
5
Что нужно знать о Leopard 2 перед его отправкой на Украину - его сильные и слабые стороны
33
Дедолларизация: медленно, но верно - Россия и Китай против США
54
В Украине назвали Киев неприступным – может ли армия РФ взять столицу Украины
95

Сейчас обсуждают

БАБУЙНЯ
18:21
мой ASUS спокойно работает при CR=1T с четырьмя модулями памяти
Святой Грааль разгона памяти - как DDR5 в режиме Command Rate 1T "рвет в хламину" 2Т
Johan_888
18:20
Простынь у акушерки не раскрылась, в которую тебя ловили.
Протестирован прототип AMD Radeon Pro VII на графике Vega 20, так и не увидевший свет
Johan_888
18:19
Надеюсь тебе не понадобится вторая лоботомия.
Владимир Путин обозначил новую цель спецоперации
Mekanika
18:18
Та к чему такие жертвы? Танчики же будут на чём-то транспортироваться к месту соприкосновения, верно? Вот в момент транспортировки по ним и ебануть. Ж/д, слава богу, явление статическое, внезапно своё...
ВСУ начнут использовать танки Leopard 2 уже весной
Эовейн Триада
18:18
Чтобы понять масштаб провала, надо зайти тут на форум, про 4080-4090 там 330 страниц тема и сотни владельцев, а про 7900 страниц 12 вроде и 3 владельца.
Вышел AMD Adrenalin 23.1.2 для Radeon RX7900 с поддержкой Forspoken, для 6000 серии обновлений нет
garison87
18:16
фу таким быть
Святой Грааль разгона памяти - как DDR5 в режиме Command Rate 1T "рвет в хламину" 2Т
Уцы
18:16
Не ной девочка.
Святой Грааль разгона памяти - как DDR5 в режиме Command Rate 1T "рвет в хламину" 2Т
Эовейн Триада
18:16
Да вполне, они очень быстро убирают поддержку, а это CDNA, оставят только RDNA карты и точка.
Вышел AMD Adrenalin 23.1.2 для Radeon RX7900 с поддержкой Forspoken, для 6000 серии обновлений нет
garison87
18:16
Пруфы будут?
Святой Грааль разгона памяти - как DDR5 в режиме Command Rate 1T "рвет в хламину" 2Т
Александр Сечков
18:16
Себе оставьте
«Бука» приступила к продажам ключей ремейка Dead Space, цена вопроса — 4 999 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем