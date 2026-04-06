Само обновление приложения постепенно будет становиться доступным для установки.

Приложение «Парковки России», конечно, не обязательно для управления авто- и мототранспортом, но его использование значительно повышает комфорт данного процесса, особенно в крупных городах, где бесплатные парковки остались разве что во дворах и на прилегающих территориях. Дизайн и интерфейс приложения, впрочем, оставляли желать лучшего, особенно в плане интуитивности и дружелюбности, и вот, как сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов, приложение обновилось, и скоро его новая версия станет доступна для загрузки всем желающим.

По словам Ликсутова, в приложении был полностью переработан интерфейс, усовершенствован дизайн, добавлена персонализация, а также осуществлён перевод на отечественное программное обеспечение.

Когда конкретно усовершенствованное приложение станет доступно для загрузки, неясно, но на момент публикации данной заметки в Apple AppStore, например, «обновка» ещё не произошла.

Как добавил заместитель столичного градоначальника, приложением «Парковки России» на постоянной основе пользуются 2,7 миллиона человек. Это, конечно, лишь мизерная доля всех автолюбителей в стране, но что-то нам подсказывает, что по мере увеличения количества платных парковок и платных трасс вкупе с расширением функциональности самого приложения оно пропишется на смартфонах у автолюбителей так же прочно, как и тот же «Яндекс Навигатор».