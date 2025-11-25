Сайт Конференция
Новости Software Михаил Андреев
В «Яндекс Картах» и «Навигаторе» давать голосовые подсказки будет искусственный интеллект
Как утверждает «Яндекс», такие подсказки отличаются большей гибкостью и информативностью.

Большинство российских крупных и не очень городов строились за многие сотни лет до изобретения «самоходных повозок», поэтому их современная планировка, мягко говоря, не идеальна для автомобильного транспорта. Сложные развязки, многочисленные повороты и съезды, переизбыток улиц с односторонним движением, во всём этом, если двигаться по маршруту в первый раз, легко запутаться, а голосовые подсказки навигационных приложений могут не упрощать, а наоборот — усложнять процесс.

Возможно, свежее обновление наиболее популярных в России приложений для навигации — «Яндекс Карт» и «Навигатора» — хотя бы слегка упростит жизнь автолюбителям. Так, сегодня «Яндекс» отрапортовал о масштабном обновлении голосовых подсказок в своих приложениях: отныне их формирует специально обученный искусственный интеллект.

Как утверждает «Яндекс», после обновления подсказки станут более информативными, гибкими и детальными. Так, навигатор отныне может подсказывать вам повороты по видимым указателям и ориентирам, озвучивать номер нужного вам съезда, номер необходимой полосы и название улиц.

Разработчики уточняют, что продвинутый ИИ в обновлённых навигационных приложениях умеет давать полезные для конкретного участка дороги подсказки, причём делать это заблаговременно.

Главный вопрос пока всё тот же: как это обновление поможет ездить по городам, в которых на каждом шагу стоят «глушилки» GPS-сигнала. Если навигатор просто не видит, где вы находитесь, то и помочь вам он не сможет.

#россия #автомобили #транспорт #приложения #«яндекс» #«навигатор» #«яндекс карты»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter