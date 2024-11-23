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Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft открывает доступ к противоречивой ИИ-функции Recall в Windows 11, которая шпионит за пользователем
Теперь она не такая агрессивная: скриншоты экрана не будут отправляться в Microsoft для анализа, как планировалось ранее.

Функция Recall, работающая на основе искусственного интеллекта, позволяет делать снимки экрана практически всего, что происходит на компьютере. С помощью анализа естественного языка ИИ сопоставляет поисковые запросы пользователя с визуальными элементами на скриншотах, помогая быстро находить нужную информацию. Доступ к предварительной версии Recall, а также аналогу Circle to Search от Microsoft — Click to Do — открыт для участников программы Windows Insider с компьютерами Copilot Plus на базе процессоров Snapdragon.

Click to Do распознает текст и изображения на снимках экрана Recall, предлагая пользователю оптимальные приложения для выполнения задач с помощью ИИ. В будущем Microsoft планирует расширить функциональность Click to Do за пределы Recall. Функция будет активироваться сочетанием клавиши Windows и левой кнопки мыши, открывая интерактивное меню. Кроме того, компания намерена интегрировать Click to Do с другими сервисами, например, с видео на YouTube, для поиска информации в Bing.

Recall неоднократно откладывался из-за потенциальных проблем с безопасностью и конфиденциальностью. Существовали опасения, что злоумышленники смогут использовать скриншоты для кражи конфиденциальных данных, таких как пароли или номера кредитных карт. Microsoft внесла ряд изменений, чтобы устранить эти риски.

Recall не отправляет снимки экрана в облако или Microsoft для обучения ИИ. Все данные хранятся локально на устройстве пользователя в зашифрованном виде. Microsoft не имеет доступа к ключам шифрования и не может восстановить снимки экрана, если пользователь удалит Windows Hello, сбросит настройки ПК или перейдет на новое устройство.

Кроме того, Recall автоматически определяет конфиденциальную информацию на экране и прекращает делать скриншоты в таких случаях. Пользователи могут управлять снимками экрана, удалять их и запрещать Recall захватывать изображения в определенных приложениях или на веб-сайтах.

Для работы Recall требуется Windows Hello для аутентификации, а также BitLocker и Secure Boot, которые должны быть установлены и включены на ПК с Copilot Plus. Функция является опциональной и требует активации пользователем.

Пока Recall и Click to Do поддерживаются только на компьютерах Copilot Plus с процессорами Snapdragon. В будущем Microsoft планирует добавить поддержку устройств на базе Intel и AMD. В Recall предусмотрена временная шкала, позволяющая переходить к определенной дате и просматривать веб-сайты, приложения и другие ресурсы, которые использовались в тот момент.

#microsoft #искусственный интеллект #recall #copilot plus
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