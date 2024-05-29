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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft представила Auto SR — свой аналог Nvidia DLSS и AMD FSR
Пока технология работает только с чипами Snapdragon X, но это временное ограничение.

Компания Microsoft решила занять своё место на рынке апскейлеров картинки в играх, анонсировав программную разработку Auto SR, которая предназначена для автоматического улучшения разрешения в играх для пользователей ПК с установленным Windows Copilot+. Данная программная новинка ориентирована на повышение производительности за счёт использования искусственного интеллекта и уж доступна в таких популярных играх, как Borderlands 3, God of War, The Witcher 3 и других.

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Аналитики были готовы сделать поспешный вывод о том, что технология Auto SR находится в области эксклюзивных разработок Qualcomm и может быть использована только на ПК со свежайшими моделями чипов Snapdragon X. Но данный миф был развеян заявлением руководства самой Qualcomm: топ-менеджер компании Мейси Дэвис заявила, что Auto SR не привязана исключительно к их чипам и в будущем может получить совместимость с персональными компьютерами под управлением AMD или Intel.

Также стоит уточнить, что функционал Auto SR изначально презентовался в качестве выделенного решения для отдельных игр, теперь же Microsoft подтверждает возможность его работы в связке с более широким набором игровых проектов, совместимых с DirectX 11 и 12. При этом редмондцы указывают на потенциальные риски, связанные с нестабильной работой Auto SR в отдельных случаях. Но нужно понимать, что в настоящий момент апскейлер от Microsoft доступен только для устройств с процессорами Snapdragon.

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