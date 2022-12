Может, хоть теперь кому-нибудь (отделу тестирования) дадут подзатыльник, чтобы он начал работать?

Сегодняшний день должен был стать настоящим подарком для любителей игр: на календаре пятница, впереди выходные, а в продажу поступили сразу три ожидаемых проекта — The Callisto Protocol, Need for Speed Unbound и Marvels Midnight Suns. К сожалению, запуск хоррора The Callisto Protocol, по крайней мере, на PC, обернулся одним большим разочарованием: игроки жалуются на катастрофическое состояние местной оптимизации, а пользовательский рейтинг новинки в Steam обрушен до уровня плинтуса.

реклама

Ситуация с игрой столь аховая, что PC-геймеры начали массово отзывать покупки. Теперь же стало известно, что проблемы с релизом привели к падению стоимости акций издательства Krafton сразу на 8,41 % — до самого низкого уровня с 11 ноября текущего года.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Core i9 12900 - цена снижена на 10% Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Хотя хорошими данные известия, особенно для Krafton, назвать невозможно, но бытует мнение, что на фоне угрозы потери денег издатель надавит на разработчика, чтобы тот как можно быстрее разобрался с проблемами и оперативно их решил. Пока ещё, как говорится, не слишком поздно. В любом случае, релиз уже пошёл насмарку, а лучший период для продаж — первый уик-энд — безвозвратно потерян.