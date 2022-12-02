Сегодняшний день должен был стать настоящим подарком для любителей игр: на календаре пятница, впереди выходные, а в продажу поступили сразу три ожидаемых проекта — The Callisto Protocol, Need for Speed Unbound и Marvels Midnight Suns. К сожалению, запуск хоррора The Callisto Protocol, по крайней мере, на PC, обернулся одним большим разочарованием: игроки жалуются на катастрофическое состояние местной оптимизации, а пользовательский рейтинг новинки в Steam обрушен до уровня плинтуса.
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Ситуация с игрой столь аховая, что PC-геймеры начали массово отзывать покупки. Теперь же стало известно, что проблемы с релизом привели к падению стоимости акций издательства Krafton сразу на 8,41 % — до самого низкого уровня с 11 ноября текущего года.
Хотя хорошими данные известия, особенно для Krafton, назвать невозможно, но бытует мнение, что на фоне угрозы потери денег издатель надавит на разработчика, чтобы тот как можно быстрее разобрался с проблемами и оперативно их решил. Пока ещё, как говорится, не слишком поздно. В любом случае, релиз уже пошёл насмарку, а лучший период для продаж — первый уик-энд — безвозвратно потерян.