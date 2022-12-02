Главное — Denuvo добавить и за 3 645 рублей игру продавать. Остальное для девелоперов вторично.

Когда студия Striking Distance демонстрировала геймплей The Callisto Protocol, да даже когда он просочился в Сеть от одного из счастливых обладателей пресс-версии, то никаких проблем с производительностью замечено не было. Напротив: всё предвещало максимально ровный и стабильный релиз. Тем удивительнее было вспомнить, что сегодня The Callisto Protocol поступила в продажу и, зайдя на страницу проекта в Steam, увидеть устрашающе красный пользовательский рейтинг, обрушившийся ниже 30 % и встречающий нас словами «В основном отрицательные [обзоры]».

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Оказывается, в PC-версии разработчики что-то намудрили с оптимизацией, в результате чего The Callisto Protocol на старшей платформе страдает от чудовищных проблем с производительностью. Большинство пользователей отмечают, что частота кадров в The Callisto Protocol легко может проседать до 15 fps, что в четыре раза ниже минимально допустимого фреймрейта для любого экшена от первого или третьего лица.

Пользователи полагают, что никудышная производительность является следствием присутствия в игре системы DRM-защиты Denuvo, репутация которой столь устрашающе низка, что на её наличие в игре «сваливают» все имеющиеся проблемы. На самом же деле бытует мнение, что недоработки The Callisto Protocol являются более фундаментальными.

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На момент написания данных строк пользовательский рейтинг The Callisto Protocol в Steam обрушен до 26 %. Иными словами, с покупкой повременить, тем более что 3 645 рублей сей проект явно не стоит — даже если бы никаких проблем не было.