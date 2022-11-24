Разработчики из студии Hinterland сообщили, что первый платный пропуск Tales from the Far Territory для симулятора выживания The Long Dark должен поступить в продажу в Steam и Epic Games Store уже 5 декабря. Владельцам консолей PlayStation, Xbox и Nintendo Switch придётся подождать до начала 2023 года.
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Платный набор контента пополнит мир игры тремя новыми регионами — Airfield, Industrial Mine, Mountain Pass. Также в популярном «выживаче» появятся новые игровые механики (бессонница, персонализация убежища и другие).
Сотрудники Hinterland намерены выпускать новый контент для The Long Dark на протяжении следующих 12 месяцев. Причём, сюда будут входить как бесплатные, так и платные «плюшки».
Разработчики намерены выпускать всякое новое для своего «выживача» каждые 8-10 недель, всего таких апдейтов будет шесть. За «сезонник» придётся выложить 20 долларов.