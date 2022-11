Про фаворитов мы рассказывали вчера

Вчера вечером, 14 ноября, была проведена трансляция, в рамках которой бессменный Джефф Кили объявил номинантов на премию The Game Awards 2022. Сама церемония вручения наград пройдет 8 декабря.

Лидером по количеству номинаций стала God of War Ragnarok, отметившаяся аж по 10 позициям. Следом за ней идут Elden Ring и Horizon Forbidden West, получившие по семь номинаций. Приключенческий экшен A Plague Tale: Requiem получил пять номинаций, все остальные игры было отмечены в меньшем количестве категорий. А за почётное звание игры года на этот раз поборются следующие проекты: Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, Starfield и Zelda: Tears of the Kingdom.

Полный список всех номинаций с отмеченными играми мы, по имеющейся традиции, даём списком с раскрывающимся строками. Нажимайте на каждую строчку и просматривайте кандидатов.

Лучший многопользовательский режим Deathloop

It Takes Two

Chivalry 2

Back 4 Blood

Valheim

NARAKA: BLADEPOINT

Игра года A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Stray

Xenoblade Chronicles 3

Лучшая игра-сервис Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV

Genshin Impact

Fortnite

Лучший арт Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Scorn

Stray

Лучший саундтрек и музыка A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarök

Metal: Hellsinger

Xenoblade Chronicles 3

Лучший мультиплеер Call of Duty: Modern Warfare 2

MultiVersus

Overwatch 2

Splatoon 3

TMNT: Shredder’s Revenge

Лучшая поддержка сообщества Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV

Fortnite

No Man’s Sky

Лучшая инди-игра Cult of the Lamb

Neon White

Sifu

Stray

TUNIC

Лучший стример / автор контента Karl Jacobs

Ludwig

Nibellion

Nobru

QTCinderella

Лучший приключенческий экшен A Plague Tale: Requiem

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Stray

TUNIC

Лучшая ролевая игра Elden Ring

Live a Live

Pokemon Legends: Arceus

Triangle Strategy

Xenoblade Chronicles 3

Лучший экшен Bayonetta 3

Call of Duty: Modern Warfare 2

Neon White

Sifu

TMNT: Shredder’s Revenge

Лучшая адаптация Arcane: League of Legends

Cyberpunk: Edgerunners

The Cuphead Show!

Sonic the Hedgehog 2

Uncharted

Лучшая работа геймдиректора Elden Ring

God of War: Ragnarök

Horizon Forbidden West

Immortality

Stray

Лучший файтинг DNF Euel

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R

The King of Fighters XV

Multiversus

Sifu

Лучший дебют инди-игры Neon White

Norco

Stray

Tunic

Vampire Survivors

Самая ожидаемая игра Final Fantasy XVI

Hogwarts Legacy

Resident Evil 4

Starfield

Zelda: Tears of the Kingdom

Лучшая семейная игра Kirby and the Forgotten Land

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Nintendo Switch Sports

Splatoon 3

Лучший симулятор или стратегия Dune: Spicewar

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Total War: Warhammer III

Two Point Campus

Victoria III

Лучшая спортивная или гоночная игра F1 2022

FIFA 23

NBA 2K23

Gran Turismo 7

OlliOlli World

Лучший сюжет A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horzon Forbdden West

Immortality

Лучший дизайн звука Call of Duty: Modern Warfare 2

Elden Ring

God of War Ragnarök

Gran Turismo 7

Horizon Forbidden West

Лучшая актёрская игра Эшли Бёрч (Элой в Horizon Forbidden West)

Шарлотта Макберни (Амиция в A Plague Tale: Requiem)

Кристофер Джадж (Кратос в God of War Ragnarök)

Манон Гейдж (Марисса в Immortality)

Санни Сулджик (Атрей в God of War Ragnarök)

Номинация Games for Impact (игра по важные социальные явления) A Memoir Blue

As Dusk Falls

Citizen Sleeper

Endling — Extinction is Forever

Hindsight

I Was a Teenage Exocolonist

Лучшая мобильная игра Apex Legends Mobile

Diablo Immortal

Genshin Impact

Marvel Snap

Tower of Fantasy

Премия за инновации в области доступности для людей с ограниченными возможностями As Dusk Falls

God of War Ragnarök

Return to Monkey Island

The Last of Us Part I

The Quarry

Лучшая игра для VR/AR After the Fall

Among Us VR

Bonelab

Moss: Book II

Red Matter 2

Лучшая киберспортивная игра Counter-Strike: Global Offensive

Dota 2

League of Legends

Rocket League

Valorant

Лучший киберспортсмен Джи Хун «Chovy» Чови

Ли Сан «Faker» Хёк

Финн «Karrigan» Андерсен

Александр «S1mple» Костылев

Джейкоб «Yay» Уайтекер

Лучшая киберспортивная команда DarkZero Esports

FaZe Clan

Gen.G

LA Thieves

Loud

Лучший киберспортивный тренер Андрей «B1ad3» Городенский

Матеус «bzkA» Тараскони

Эрик «d00mbr0s» Сандгрен

Роберт «Robban» Дальстрём

Го «Score» Дон Бин

Лучшее киберспортивное мероприятие EVO 2022

League of Legends World Championship 2022

PGL Major Antwerp 2022

Mid-Season Invitational 2022

Valorant Champions 2022

Уже сейчас на сайте TGA появилась возможность проголосовать за понравившиеся игры. Саму запись вчерашней трансляции можно посмотреть здесь же.