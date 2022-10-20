На днях Electronic Arts официально объявила о работе над следующей частью «симуляторов жизни» The Sims. Подробностей новинки пока мало — она находится на зачаточных стадиях развития — но сам факт её существования прозвучал, и это уже является важнейшей вехой в жизни проекта. Сегодня же речь пойдёт о четвёртой номерной части франшизы, которую на фоне анонса новинки перевели на условно-бесплатную модель распространения.
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Учитывая, что бесплатно предоставили доступ только к базовой версии The Sims 4 — без контентных дополнений, которые за эти годы стали составлять большую часть проекта — среди геймеров витало стойкое ощущение того, что перевод проекта на формально бесплатные рельсы практически никак не повлияет на его статистические показатели. Ошибались: за последние сутки пиковый показатель «онлайна» в Steam-версии The Sims 4 вплотную приблизился к 80 тысячам пользователей. Учитывая, что ранее данный показатель болтался в районе 8—15 тысяч пользователей, рост можно с чистой совестью назвать существенным.
К сожалению, весь дополнительный контент при этом остаётся платным, и это в значительной степени обесценивает весь факт перехода The Sims 4 на условно-бесплатную модель.