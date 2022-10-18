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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Совете Федерации предложили рассмотреть возможность блокировки YouTube в России
К счастью, консенсуса во власти касательно данного вопроса нет.
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Казалось, что тема с возможностью блокировки YouTube в России сошла на нет, а представители власти умерили свой пыл в данном вопросе, но сегодня стало известно, что история пошла по кругу. Как сообщает ТАСС, глава комиссии Совета Федерации по информационной политики и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков намерен обратиться в Роскомнадзор и Генеральную Прокуратуру РФ с предложением «рассмотреть возможность блокировки YouTube на территории России».

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По словам Пушкова, все попытки убеждения YouTube не заниматься блокировкой российских государственных ресурсов не приводят к положительному исходу, поэтому к YouTube пора применить «самые жёсткие меры». Как уточняет Пушков, YouTube заблокировал «уже 60 российских государственных и связанных с ними ресурсов, и удалил свыше 20 тысяч видео», а в целом платформа используется для того, чтобы навязывать свою политику и работать в качестве «идеологического информационного проекта», оказывающего влияние на российскую аудиторию. Подобная практика, по словам Пушкова, недопустима.

Стоит отметить, что в российских властных кругах нет консенсуса относительно необходимости введения ограничительных мер в отношении YouTube. Так, например, весной глава Минцифры сообщал об отсутствии планов блокировки YouTube, а ещё раньше в Госдуме заявляли, что подобное действие принесёт больше вреда, чем пользы, поскольку на YouTube имеется огромное количество полезного видеоконтента, а внятного аналога данному сервису в России попросту нет.

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Что до YouTube, то самостоятельно уходить с российского рынка сервис не собирается.

#google #youtube
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