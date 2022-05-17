Можно выдохнуть?

На трансляции форума «Новые горизонты», которая шла во «ВКонтакте», глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что закрытие видеосервиса YouTube на территории России не планируется. Министр подчеркнул, что конкуренция — двигатель прогресса, а закрытие — крайняя мера».

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«Мы не планируем закрытие YouTube. Прежде всего, когда мы что-то ограничиваем, мы должны чётко понимать, что наши пользователи не страдают. Наш приоритет — цифровые сервисы, которые должны быть доступны каждому гражданину, независимо от того, в какой части нашей страны он находится.

Мы внимательно за этой ситуацией наблюдаем и пытаемся максимально с коллегами дискутировать, чтобы не допустить перехода в какую-то “тяжёлую плоскость”. И конечно, наша задача, чтобы у нас был свой конкурентноспособный аналог, который появится не потому, что мы закрыли YouTube», — заявил Максут Шадаев.

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Напомним, слухи о блокировке YouTube ходят минимум с марта текущего года. Минцифры неоднократно обвиняло сервис в цензуре за блокировку материалов и каналов российских СМИ и Госдумы.