И выразил надежду на то, что Google одумается.

К великому сожалению, неадекватное поведение Google и YouTube после начала известных февральских событий — это не вымысел российских властей, а суровая реальность, которая о многом заставляет задуматься и пересмотреть своё отношение к глобализации. Видеохостинг притесняет российских видеоблогеров, снимая монетизацию с их каналов, удаляет политически пророссийские каналы без объяснения причин, «пропихивает» пропаганду через механизм рекомендаций, а также тиражирует экстремистскую рекламу. Всё это вкупе с заявлениями представителей правительства о том, что Google скоро пройдёт точку невозврата, приводит к безрадостным мыслям о скорой блокировке всех сервисов данного IT гиганта в России.

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Впрочем, не все в российских властных кругах разделяют мнение о необходимости блокировки YouTube. Так, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в интервью изданию «Газета.ру» назвал возможную блокировку популярнейшего видеохостинга нежелательной, крайней, чрезвычайной мерой.

По словам Хинштейна, он очень рассчитывает на то, что Google пойдёт навстречу российским властям и выполнит требования российского законодательства.

«Свою позицию я высказывал не раз, — считаю, что блокировка YouTube — мера нежелательная. И очень рассчитываю на то, что Google все-таки пойдет на выполнение законных требований российской стороны. Блокировка — это самая крайняя, чрезвычайная мера. Ей предшествуют и другие, — тоже довольно неприятные, но не такие радикальные. Например, замедление трафика. И для ресурсов, подобных YouTube, где основной контент это именно аудиовизуальный, конечно же, замедление трафика — это достаточно болезненное ограничение», — прокомментировал Хинштейн.

Как заявил Хинштейн, в ряде интернет-сервисов у России сформировались отличные конкурентоспособные решения, как то «Яндекс», «ВКонтакте», Mail.ru и Telegram. С чем наблюдаются откровенные проблемы — это как раз с видеохостингами.

«Сегодня полностью адекватной замены ему [YouTube] нет. Хотя мы наблюдаем сейчас ускоренное совершенствование Rutube. К сожалению, был упущен большой период времени, ведь на старте, — 10-12 лет тому назад, — Rutube и YouTube появились в России практически одновременно. Причем наш сервис даже лидировал по популярности, однако им долгое время не занимались», — заявил Хинштейн.

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По словам главы думского комитета, за все эти годы Google так и не сформировал российский офис, в результате чего Роскомнадзору приходится общаться с головным офисом в США. IT-гигант так и не исполнил практически ни одного требования регулятора с февраля этого года по сегодняшний день.