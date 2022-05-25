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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
YouTube заявил, что не планирует самостоятельно покидать российский рынок
Да и разговоры про его блокировку в России как-то поутихли на фоне отсутствия вменяемого конкурента.
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Первые несколько недель после начала известной спецоперации YouTube регулярно всплывал в новостных лентах как ресурс, который в России вполне может постичь участь Twitter и других заблокированных интернет-площадок, отказавшихся исполнять требования отечественного законодательства. Оптимизма не добавлял и тот факт, что многие западные IT-компании объявили и продолжают объявлять об уходе с российского рынка. Впрочем, конкретно в случае с YouTube/Google ситуация выглядит вполне стабильной.

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Так, в рамках своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе генеральный директор YouTube Сьюзан Воджицки заявила, что сервис не собирается уходить с российского рынка. Своё заявление Воджицки аргументировала тем, что в разгоревшемся конфликте важную роль играет информация, а YouTube является одним из основных ресурсов для получения независимых новостей.

Стоит отметить, что политика YouTube по отношению к российским каналам остаётся крайне недружелюбной. Сервис удалил все каналы российских государственных (полностью или частично) СМИ, а также беспрестанно ставит палки в колёса блогерам, занимающим пророссийскую позицию по отношению к происходящим сейчас событиям. Иными словами, «независимые новости» — это только то, что конкретно YouTube считает таковыми.

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Что же до возможной блокировки YouTube в России, то разговоры на эту тему поутихли. Во-первых, некоторые особо вопиющие случаи использования данной площадки в качестве пропаганды всё же были искоренены, а во-вторых, адекватного аналога YouTube в России так и не появилось. О чём, к слову, даже напрямую сообщали депутаты Госдумы. Так уж сложилось, что отечественные видеохостинги оказались заложниками ситуации, при которой они начали появляться и развиваться уже после занятия куда более технологически продвинутым и удобным «ютубом» всего рынка.

#google #youtube
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