Да и разговоры про его блокировку в России как-то поутихли на фоне отсутствия вменяемого конкурента.

Первые несколько недель после начала известной спецоперации YouTube регулярно всплывал в новостных лентах как ресурс, который в России вполне может постичь участь Twitter и других заблокированных интернет-площадок, отказавшихся исполнять требования отечественного законодательства. Оптимизма не добавлял и тот факт, что многие западные IT-компании объявили и продолжают объявлять об уходе с российского рынка. Впрочем, конкретно в случае с YouTube/Google ситуация выглядит вполне стабильной.

реклама

Так, в рамках своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе генеральный директор YouTube Сьюзан Воджицки заявила, что сервис не собирается уходить с российского рынка. Своё заявление Воджицки аргументировала тем, что в разгоревшемся конфликте важную роль играет информация, а YouTube является одним из основных ресурсов для получения независимых новостей.

Стоит отметить, что политика YouTube по отношению к российским каналам остаётся крайне недружелюбной. Сервис удалил все каналы российских государственных (полностью или частично) СМИ, а также беспрестанно ставит палки в колёса блогерам, занимающим пророссийскую позицию по отношению к происходящим сейчас событиям. Иными словами, «независимые новости» — это только то, что конкретно YouTube считает таковыми.

анонсы и реклама 3070 Ti за копейки - надо брать -40% на 3080 Gigabyte Aorus 3 вида RTX 3050 дешевле 40 тр в Регарде -50000р на 3080 ASUS RTX 3080 -55000р на RTX 3070 Ti в Ситилинке RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде -70000р на 3090 !! Ti !! = дешевле 200тр В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU 3080 Ti за 100тр с началом в XPERT.RU -100000р на 3090 MSI Gaming X 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр <b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU

Что же до возможной блокировки YouTube в России, то разговоры на эту тему поутихли. Во-первых, некоторые особо вопиющие случаи использования данной площадки в качестве пропаганды всё же были искоренены, а во-вторых, адекватного аналога YouTube в России так и не появилось. О чём, к слову, даже напрямую сообщали депутаты Госдумы. Так уж сложилось, что отечественные видеохостинги оказались заложниками ситуации, при которой они начали появляться и развиваться уже после занятия куда более технологически продвинутым и удобным «ютубом» всего рынка.