То, что было на прошлой неделе, не совсем геймплейный ролик.

Хотя формально презентация Need for Speed Unbound состоялась в прошлый четверг, отдельного геймплейного видеоролика проекта опубликовано не было. Вместо этого нам показали сомнительную по своей структуре нарезку кадров, из которой можно было сделать только крайне ограниченные выводы. Что ж, завтра поводов для обсуждений станет чуть больше: о том, что 11 октября в 18:00 по московскому времени состоится показ геймплейного трейлера Unbound, представители Criterion Games сообщили в официальном Twitter-аккаунте серии Need for Speed.

реклама

Отметим, что в Need for Speed Unbound будет представлен совмещённый реалистичный и «мультяшный» стиль, а местом действия станет вымышленный город Лейкшор, в котором проводится престижное гоночное состязание The Grand, в котором нам в роли полных амбиций гонщиков предстоит непременно принять участие.

рекомендации ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Релиз новинки запланирован на 2 октября, и что-то конкретно в данном случае нам собщает, что переносить релиз уже не станут. Во-первых, он и так задержался на год из-за помощи Criterion в работе над Battlefield 2042, а во-вторых, подобные проекты отложенных релизов не терпят, слишком уж они не долгоиграющие.