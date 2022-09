Зачем — непонятно, но у инсайдера информация именно такая.

В середине ноября состоится релиз Call of Duty Warzone 2 — своеобразного сиквела ставшей очень популярной королевской битвы на базе культовой франшизы. И хотя исчерпывающего объёма информации касательно данного проекта у нас до сих пор толком нет, инсайдеры продолжают делать своё дело, обеспечивая журналистов любопытными сведениями.

реклама

Так, по информации авторитетного инсайдера The Ghost of Hope, после релиза Warzone 2 из оригинальной игры могут удалить сразу два поля боя — Fortune’s Keep и Rebirth Island. Учитывая, что данные поля боя являются вполне востребованными, данные сведения для другого инсайдера — Тома Хендерсона — звучат странно, но, тем не менее, он считает, что они вполне могут быть достоверными.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

По мнению Хендерсона, в перспективе оба вышеуказанных поля боя будут впоследствии перенесены в Call of Duty Warzone 2 с целью стимулирования перехода в новую часть. Обычно информация Хендерсона сбывается, так что мы бы советовали относиться к ней серьёзнее, чем к среднестатистическим слухам.