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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Из Call of Duty Warzone после релиза Warzone 2 могут убрать две популярных карты
Зачем — непонятно, но у инсайдера информация именно такая.
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В середине ноября состоится релиз Call of Duty Warzone 2 — своеобразного сиквела ставшей очень популярной королевской битвы на базе культовой франшизы. И хотя исчерпывающего объёма информации касательно данного проекта у нас до сих пор толком нет, инсайдеры продолжают делать своё дело, обеспечивая журналистов любопытными сведениями.

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Так, по информации авторитетного инсайдера The Ghost of Hope, после релиза Warzone 2 из оригинальной игры могут удалить сразу два поля боя — Fortune’s Keep и Rebirth Island. Учитывая, что данные поля боя являются вполне востребованными, данные сведения для другого инсайдера — Тома Хендерсона — звучат странно, но, тем не менее, он считает, что они вполне могут быть достоверными.

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По мнению Хендерсона, в перспективе оба вышеуказанных поля боя будут впоследствии перенесены в Call of Duty Warzone 2 с целью стимулирования перехода в новую часть. Обычно информация Хендерсона сбывается, так что мы бы советовали относиться к ней серьёзнее, чем к среднестатистическим слухам.

#activision #infinity ward #call of duty warzone #call of duty warzone 2
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