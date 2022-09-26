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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Disney хочет выпускать игры по «Звёздным войнам» по два раза в год — инсайдер
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За последние двадцать лет по вселенной «Звёздных войн» было выпущено столько видеоигр, что в них давным-давно запутались даже преданные фанаты данной франшизы. Скажете, пора серии на покой? Не тут-то было: игры продолжат выходить и, более того, в огромных количествах. Как передаёт авторитетный инсайдер Том Хендерсон со ссылкой на свои источники, близкие к владеющей ныне правами на «Звёздные войны» Disney, компания собирается выпускать новинки примерно каждые полгода.

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Согласно сведениям Хендерсона, сейчас в производстве уже находятся восемь игр по «Звёздным войнам», включая уже анонсированные и известные Star Wars Eclipse, Star Wars Jedi Survivor и ремейк Star Wars Knights of the Old Republic. Для мобильных платформ готовится Star Wars Hunters, ну а остальные четыре проекта ещё создаются под грифом «секретно».

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Выходить эти восемь игр будут постепенно в течение ближайших четырёх лет. И первой из них, по всей видимости, выйдет Star Wars Jedi Survivor — сиквел приключений Кэла Кестиса, который теперь уже представляет собой полноценного джедая, готовящегося ко встрече с соответствующими противниками и преградами.

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