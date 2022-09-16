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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Подводный симулятор выживания Subnautica: Below Zero получит обновление с детальными настройками игры
Эти самые настройки — ключевая возможность патча.
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Компания Unknown Worlds Entertainment объявила о выпуске крупного обновления Dock Update для своего подводного симулятора выживания Subnautica: Below Zero. Важная особенность патча — возможность полностью изменить любые настройки игры.

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«Настройте свой пользовательский опыт Below Zero до мельчайших деталей с помощью новой опции Custom Game Mode. Настраивайте всё: урон, наносимый игроком, продолжительность дня и ночи, уровень враждебности существ, вегетарианскую диету и многое другое. Возможности бесконечны, так что начинайте творить!» — гласит официальное описание обновления.

Если вдруг кто призабыл, то Subnautica: Below Zero является самостоятельным дополнением для Subnautica, действие которого происходит в инопланетном океаническом мире. Проект вышел из раннего доступа в мае прошлого года, в данный момент он доступен на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

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В магазине Steam у Subnautica: Below Zero имеется более 63 тысяч отзывов, из которых 91 % — положительный.

#subnautica below zero #unknown worlds entertainment
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