Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Blizzard начинает готовить публику к релизу World of Warcraft Cataclysm Classic
Как будто это кого-то должно удивить.
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Не секрет, что в Blizzard работают эксперты в деле продажи одного и того же контента по второму кругу. Пару лет назад компания выпустила World of Warcraft Classic, ну а затем решила повторно продать фанатам и все наборы дополнительного контента. На горизонте маячит релиз Classic-версии аддона Wrath of the Lich King, считающегося игроками лучшим из всех выходивших дополнений, и тем временем в Blizzard уже рассылают геймерам виртуальные опросники, в которых упоминаются различные улучшения, введённые в игру «Катаклизмом».

реклама

Например, Blizzard напоминает, что после Wrath of the Lich King выходило именно дополнение Cataclysm, и просит участников опроса отметить, насколько хорошо они знакомы с функциями и особенностями, которые были внедрены им в игру. Также Blizzard любопытно, насколько хорошо публика знакома с Cataclysm, и какие внедрённые им элементы игрового процесса понравились/не понравились им больше всего.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Всё это недвусмысленно намекает на тот факт, что Cataclysm Classic обязательно будет выпущен. Говорить об этом, конечно, пока рановато: сначала необходимо пережить запуск Classic-версии Wrath of the Lich King, запланированный на 26 сентября.

#blizzard #world of warcraft #world of warcraft classic
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Blizzard подтвердила, что новых героев в Overwatch 2 надо будет открывать через боевой пропуск
Blizzard представила Кирико — первого нового героя для Overwatch/Overwatch 2 за последние 2,5 года
Blizzard закроет серверы Overwatch за два дня до выхода «сиквела»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 самых «неправильных» видеокарт, которые проигрывают своим конкурентам как по цене, так и скорости
42
10 лучших процессоров для игровых ПК в сентябре 2022 года — цены падают, ассортимент растет
15
Самые ожидаемые процессоры, видеокарты, материнские платы и другие комплектующие 2022 года
30
ТОП-5 Сюжетных дыр вселенной Borderlands
12
Продолжаю работу над миниатюрной MicroATX системой из ATX комплектующих
29
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
6

Сейчас обсуждают

Sheshenbek
13:25
чёткая фотография поставлю себе на рабочий стол
Китайские чиновники подтвердили способность местных компаний массово выпускать 14-нм чипы
ACDCOVER
13:25
Зелёный как правило все блондинки. 1грамм мозга на тонну эмоции.
AMD выпустила обновление технологии масштабирования FSR 2.1 и расширила список поддерживаемых игр
Sheshenbek
13:23
Вежливый, я тебя жду. Быстрее новый никнейм регистрируй
Китайские чиновники подтвердили способность местных компаний массово выпускать 14-нм чипы
ExtenZ
13:23
красаучек, пора открыть ему законы гидродинамики тут хотя стоп, тут уже вышка надо ой вэй!
Продолжаю работу над миниатюрной MicroATX системой из ATX комплектующих
SweetLow
13:23
>Введённая японскими автопроизводителями мода на поставку комплектующих «точно в срок», которая снижала затраты на складское хранение Эту сказочку пора бы уже прекратить рассказывать. Как оказалось в ...
К концу десятилетия рынок автомобильных чипов обойдёт по оборотам сегмент смартфонов
dimchoos
13:22
Вообще давно надо было так поступить. И по центрам принятия решений. В то числе и по Куеву.
10 лучших процессоров для игровых ПК в сентябре 2022 года — цены падают, ассортимент растет
deema35
13:21
Учёные из США и лаборатории Google наконец-то посмотрели фильм терминатор.
Учёные из США и лаборатории Google предрекли уничтожение человечества в ходе противостояния с ИИ
Chihonya
13:21
Шишка, ты же друг, не обижайся, я же алкаш, как ты написал, им простительно)
Продолжаю работу над миниатюрной MicroATX системой из ATX комплектующих
ахахах
13:20
а нельзя на войну переходить,иначе экономика страны небудет работать
Китайские чиновники подтвердили способность местных компаний массово выпускать 14-нм чипы
dimchoos
13:19
а чем плох 3600?
10 лучших процессоров для игровых ПК в сентябре 2022 года — цены падают, ассортимент растет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем