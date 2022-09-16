Не секрет, что в Blizzard работают эксперты в деле продажи одного и того же контента по второму кругу. Пару лет назад компания выпустила World of Warcraft Classic, ну а затем решила повторно продать фанатам и все наборы дополнительного контента. На горизонте маячит релиз Classic-версии аддона Wrath of the Lich King, считающегося игроками лучшим из всех выходивших дополнений, и тем временем в Blizzard уже рассылают геймерам виртуальные опросники, в которых упоминаются различные улучшения, введённые в игру «Катаклизмом».
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Например, Blizzard напоминает, что после Wrath of the Lich King выходило именно дополнение Cataclysm, и просит участников опроса отметить, насколько хорошо они знакомы с функциями и особенностями, которые были внедрены им в игру. Также Blizzard любопытно, насколько хорошо публика знакома с Cataclysm, и какие внедрённые им элементы игрового процесса понравились/не понравились им больше всего.
Всё это недвусмысленно намекает на тот факт, что Cataclysm Classic обязательно будет выпущен. Говорить об этом, конечно, пока рановато: сначала необходимо пережить запуск Classic-версии Wrath of the Lich King, запланированный на 26 сентября.