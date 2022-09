По крайней мере, соответствующие торговые марки зарегистрированы.

Вышедший несколько лет назад кооперативный боевик Remnant From the Ashes получил тёплые отзывы со стороны пользователей, поэтому производство его сиквела не должно ни для кого стать сюрпризом. От официальных разработчиков информация пока не поступает, но вот внимательные пользователи обнаружили, что студия Gunfire Games недавно зарегистрировала сразу две новых торговых марки. Одна называется Remnant 2, другая — Remnant From the Ashes 2. Очевидно, в компании пока не определились, каким будет итоговое название.

Зачастую регистрация торговых марок свидетельствует о планах на скорый официальный анонс: чтобы продемонстрировать игру, её логотип и название должны быть официально зарегистрированы. Вряд ли новинку представят в рамках Tokyo Game Show в середине этого месяца, поэтому рискнём предположить, что анонс задержится до The Game Awards 2022 в начале декабря. По крайней мере, это было бы максимально логично.