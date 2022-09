Когда-нибудь он доберётся ещё и до PC.

Сегодня поистине хороший день для любителей видеоигр, особенно, если вы являетесь владельцем PlayStation 5. Во-первых, сегодня пятница — идеальный день для погружения в виртуальные миры. Во-вторых, сегодня до PS5 наконец-то добрался The Last of Us Part I — ремейк культовой игры от Naughty Dog.

По такому случаю разработчики опубликовали ещё один видеоролик, в котором попеременно сравниваются кадры из оригинальной игры и из ремейка. Ничего нового из данных видеороликов почерпнуть, впрочем, не удастся: всё это мы уже видели, и убеждались в том, что ремейк действительно радует глаз более совершенной графикой и обновлёнными локациями.

Напомним, что помимо графики в ремейке также усовершенствован ИИ, улучшены анимации и убрано ограничение на максимальное количество присутствующих в кадре NPC, включая противников.

В будущем The Last of Us Part I выйдет и на PC, но когда этот светлый день настанет, Naughty Dog пока сказать не готова.