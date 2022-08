В следующий раз не помешало бы опросить тех геймеров, у кого детство было действительно давно, а не пару лет назад.

Площадка VK Play продолжает проводить различные опросы с сомнительной смысловой нагрузкой. Сегодня, например, по результатам опроса около 1 200 респондентов старше 18 лет, стало известно, что самой популярной игрой детства среди отечественных геймеров является серия Grand Theft Auto. Различные проекты в данной серии в качестве своей игры детства назвали 25 % участников опроса.

Далее начинается более интересная часть опроса. На втором месте по популярности расположилась Call of Duty с 16 % респондентов, затем Mortal Kombat, Need for Speed и «Как достать соседа» с 14 % каждая. На четвёртом месте разместилась The Sims c 13 %, на пятом — Warcraft с 12 %. Оставшиеся 17 % делят между собой такие считающиеся культовыми в России проекты, как «Герои Меча и Магии», «Аллоды Онлайн», «Казаки» и другие. Любопытно, что 20 % опрошенных продолжают играть в старые проекты, считая их бессмертной классикой.

Среди опрошенных бытует мнение, что ничего опасного для человека в видеоиграх нет, и 93 % из них не собираются препятствовать данному увлечению своих чад.